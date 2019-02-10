"Bu seçimler beka meselesidir"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, " Çok kısa süre içerisinde yaşadıklarımızı göz önünde bulundurursanız bu seçimlerin nasıl bir beka meselesi olduğu ortaya çıkacaktır." dedi.

Kurtulmuş, Kanal 7'de yayınlanan ve Hatay Arkeoloji Müzesinden gerçekleştirilen "Başkent Kulisi" adlı programda soruları yanıtladı.

Yerel seçimlere yönelik değerlendirmelerde bulunan Kurtulmuş, seçim çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Kurtulmuş, "Bu seçimde Türkiye'nin bir beka tehdidi var mı?" şeklindeki soruya "Çok kısa süre içerisinde yaşadıklarımızı göz önünde bulundurursanız, bu seçimlerin nasıl bir beka meselesi olduğu ortaya çıkacaktır." karşılığını verdi.

Kurtulmuş, süreci 7 Şubat 2012'deki FETÖ'cü savcı ve polislerin MİT'e yapmaya çalıştığı operasyondan başlatmak gerektiğini belirterek, arkasından Gezi ile 17-25 Aralık olaylarının ve 15 Temmuz darbe girişiminin geldiğini aktardı.

"Tüm bunların bir tanesi herhangi bir Avrupa ülkesinde olsaydı hükümet düşerdi." diyen Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Bütün buralarda milletin cesareti ve kararlılığıyla, Cumhurbaşkanımızın ferasetiyle, liderliğiyle Türkiye kendi iradesine sahip çıkmıştır. Meseleyi şöyle görmek lazım, iktidarda AK Parti olabilir başka parti olabilir ama bu süreçte esas mesele milli iradeyi ortadan kaldırmak, milletin tercihiyle iktidara gelmiş yönetimi al aşağı etmek ve hele hele 15 Temmuz'da bir iç savaşın zeminini hazırlayacak bir kaos çıkartmaktı. Bunların her birisi tek başına bir beka meselesidir. Bunlara baktığımız zaman bunun iyi hazırlanmış, terör örgütleri marifetiyle ya da terör yanlısı gruplarca desteklenmiş hareketler olduğunu görüyoruz. Arkasında bazı uluslararası güçlerin olduğunu biliyoruz ama ne yazık ki Türkiye'deki siyasi aktörlerden de bunlara destek geldiğini görüyoruz. 15 Temmuz'a bile kontrollü darbe denebilmiştir. Bunları topladığınız zaman, Türkiye'nin beka meselesi tehdidi tabi ki siyasi partililerden gelmiyor bunu söylemiyoruz ama Türkiye'nin 7 Şubat 2012'den bu yana devam eden demokrasiyi koruma kendi milli birliğini beraberliğini koruma tehdidi var. DEAŞ'ını, YPG ve PKK'sını hep beraber görüyoruz ama maalesef Türkiye'nin bir türbülansa sokulmasını isteyen bu senaryoya destek veren siyasetçiler de var."