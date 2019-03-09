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"Bu seçimler bir memleket meselesi"

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.03.2019 20:37 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal: - "Bu seçimler siyasi bir seçim değil. Biz bu seçimleri bir memleket meselesi olarak görüyoruz. Bu seçimler bir memleket meselesi"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, yerel seçimlere ilişkin "Bu seçimler siyasi bir seçim değil. Biz bu seçimleri bir memleket meselesi olarak görüyoruz. Bu seçimler bir memleket meselesi." dedi.

Ünal, seçim çalışmaları kapsamında Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinin Doğan ve Çatova mahallelerinde incelemelerde bulundu. Esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Mahir Ünal, daha sonra beraberindekilerle Büyükyapalak Mahallesi'ne geçti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal, burada yaptığı konuşmada, yerel seçimlerin önemine değinerek "Bu seçimler siyasi bir seçim değil. Biz bu seçimleri bir memleket meselesi olarak görüyoruz. Bu seçimler bir memleket meselesi. 17 yıldan beri verdiğimiz mücadeleyi Allah'ın izniyle Cumhurbaşkanı Hükümet sisteminin sizin ellerinizle değişmesinden sonra şimdi inşallah yerel yönetimlerle gerekli değişiklikleri yapacağız." dedi.

Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Elbistan'da da önemli hizmetlere imza attıklarına dikkati çeken Ünal, yeni atılımlar için seçimlerde vatandaşlardan destek istedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, konuşmanın ardından mahalle sakinlerinin taleplerini dinledi.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal Kahramanmaraş seçim

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