"Bu seçimler bütün Türkiye için önemli"

Eski TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, "Türkiye'de Kürdistan var mı, sorusunu neden sadece Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli soruyor? Türkiye'nin Ana Muhalefet Partisinin Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu, Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı? Bu PKK'nın niyetini göstermiyor mu? Sen neden çıkıp Tayyip Erdoğan gibi 'Türkiye'de böyle bir bölge yok, Türkiye'yi size böldürtmeyeceğiz' demiyorsun?" dedi.

Şahin, AK Parti İl Teşkilatı tarafından düzenlenen "Birlikte Adım Adım Geleceğe Yürüyelim Karabük" mitinginde, bu seçimin ülkenin önünü açacağını, çünkü 2023 Haziran ayına kadar milletin önüne sandığın gelmeyeceğini söyledi.

Bunu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin sağladığını ve ülkenin buna ihtiyacı olduğunu ifade eden Şahin, "Seçimsiz, istikrarla, herkesin işine bakacağı ve sarılacağı bir 4,5-5 yıla Türkiye'nin ihtiyacı var. 15 Temmuz ve döviz operasyonları gibi eylemler nedeniyle yapacaklarımızı tam anlamıyla gerçekleştirmedik. Yarından sonra 4,5 yıl bütün yapılacakları gerçekleştirebileceğimiz bir fırsat, istikrarlı bir dönem ortaya çıkıyor." diye konuştu.