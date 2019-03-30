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"Bu seçimler bütün Türkiye için önemli"

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.03.2019 19:52 | Son Güncelleme

Eski TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin: - "Türkiye'de Kürdistan var mı, sorusunu neden sadece Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli soruyor? Türkiye'nin Ana Muhalefet Partisinin Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu, Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı? Bu PKK'nın niyetini göstermiyor mu? Sen neden çıkıp Tayyip Erdoğan gibi 'Türkiye'de böyle bir bölge yok, Türkiye'yi size böldürtmeyeceğiz' demiyorsun?"

Eski TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, "Türkiye'de Kürdistan var mı, sorusunu neden sadece Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli soruyor? Türkiye'nin Ana Muhalefet Partisinin Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu, Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı? Bu PKK'nın niyetini göstermiyor mu? Sen neden çıkıp Tayyip Erdoğan gibi 'Türkiye'de böyle bir bölge yok, Türkiye'yi size böldürtmeyeceğiz' demiyorsun?" dedi.

Şahin, AK Parti İl Teşkilatı tarafından düzenlenen "Birlikte Adım Adım Geleceğe Yürüyelim Karabük" mitinginde, bu seçimin ülkenin önünü açacağını, çünkü 2023 Haziran ayına kadar milletin önüne sandığın gelmeyeceğini söyledi.

Bunu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin sağladığını ve ülkenin buna ihtiyacı olduğunu ifade eden Şahin, "Seçimsiz, istikrarla, herkesin işine bakacağı ve sarılacağı bir 4,5-5 yıla Türkiye'nin ihtiyacı var. 15 Temmuz ve döviz operasyonları gibi eylemler nedeniyle yapacaklarımızı tam anlamıyla gerçekleştirmedik. Yarından sonra 4,5 yıl bütün yapılacakları gerçekleştirebileceğimiz bir fırsat, istikrarlı bir dönem ortaya çıkıyor." diye konuştu.

Ülkede sürekli seçimin yaşandığını örnekler vererek anlatan Şahin, "Türk ekonomisi bunlara dayandı ama bir takım kayıplara neden oldu. Her seçimde yerli ve yabancı yatırımcı düşünüyor. 'Seçimin sonucunu bir göreyim de öyle yatırım yapayım' diyor."

Şahin, artık Türkiye'nin buna tahammülünün olmadığını vurgulayarak, "Yarından itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğindeki hükümetimiz, Türkiye'yi 2023'lere taşıyacak vizyonuyla Türkiye'nin çözülmeyen sorunlarını çözecek. Bizim seçimle uğraşmadan 4,5 yıl yatırımlar için zamana ihtiyacımız var. İnşallah bu yarınki seçim, bu zamanı bize sağlayacak." diye konuştu.

- "Meral Hanım da söyleyemiyor Kemal Bey de"

Kandil ve Pensilvanya'dan Türkiye'nin önünü kesmek ve Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimlerden gerileyerek çıkmasını sağlamak adına aynı mesajların geldiğine dikkati çeken Şahin, şöyle devam etti:

"Seçimlerin ardından 'Gezi eylemlerine benzer eylemler tezgahlayabilir miyiz? Yine döviz oyunları ile Türk ekonomisini sarsabilir miyiz? Ve öyle bir noktaya getirelim ki, Türkiye'de yeniden erken seçim tartışması başlasın' diye düşünüyorlar. Bu seçimler bütün Türkiye için önemli. Özellikle büyük kentlerimiz İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana ve Mersin için önemli.

'İstanbul ve Ankara'da AK Parti adaylarına kaybettirebilir miyiz? Kaybettirirsek böyle bir sonuç alabilir miyiz?' diye düşünüyorlar. Destek nereden geliyor? Kandil'den. PKK'nın özentisi HDP'nin eş genel başkanı 'Biz Kürdistan'da kazanacağız, Batı'da da AK Parti'ye kaybettireceğiz.' diyor. Türkiye'de Kürdistan var mı, sorusunu neden sadece Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli soruyor? Türkiye'nin Ana Muhalefet Partisinin Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu, Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı? Bu PKK'nın niyetini göstermiyor mu? Sen neden çıkıp Tayyip Erdoğan gibi 'Türkiye'de böyle bir bölge yok, Türkiye'yi size böldürtmeyeceğiz.' demiyorsun? Demiyorlar, diyemiyorlar. Meral Hanım da söyleyemiyor Kemal Bey de. Yarınki seçim bu bakımdan da son derece önemli."

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Karabük Mehmet Ali Şahin

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