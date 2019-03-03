"Bu seçimler hem bir zafer hem de şahlanış seçimleri olacak"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Bu seçimler Büyük Birlik Partimiz, Alperenler için hem bir zafer hem de şahlanış seçimleri olacak." dedi.

Destici, Kahramanmaraş'ta partisinin merkez Onikişubat belediye başkan adayı Fulya Köse'nin seçim ofisinin açılışında yaptığı konuşmada, yerel seçimlere farklı bir stratejiyle hazırlandıklarını, çalışmaları da bu şekilde yürüttüklerini belirtti.

Yerel seçimlere Türkiye'de daha önce yaşanmayan şekilde ittifaklarla gidildiğini dile getiren Destici, partilerinin seçimlerde bugüne kadar aldığı en yüksek oyu alacağını söyledi.

Seçimlerin Büyük Birlik Partisi'nin en çok belediye başkanlığı kazandığı seçim olacağını vurgulayan Destici, "Buna da yürekten inanıyorum. Bu seçimler Büyük Birlik Partimiz, Alperenler için hem bir zafer hem de şahlanış seçimleri olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Destici, hazine yardımı almadıklarına da dikkati çekerek, seçime 12 partinin katıldığını fakat seçim yardımını 5 partinin aldığını, bunun da çok acı verici olduğunu kaydetti.