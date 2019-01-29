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"Bu seçimlerde bizi birinci derece ilgilendiren beka meselesi"

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.01.2019 09:52 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım: - "Bu seçimde Cumhur İttifakı yüzde 52 ve üstünde aldığı müddetçe Türkiye'de herhangi bir şeyin tartışması olmayacak"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, "Bu seçimde Cumhur İttifakı yüzde 52 ve üstünde aldığı müddetçe Türkiye'de herhangi bir şeyin tartışması olmayacak." dedi.

Cumhur İttifakı'nın Kahramankazan Belediye Başkanı Adayı Serhat Oğuz'a "hayırlı olsun" ziyaretinde bulunan Yıldırım, Oğuz'la AK Parti İlçe Teşkilatını ve partisinin ve AK Parti'nin seçim bürolarını ziyaret etti.

Yıldırım, yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Yüksek Seçim Kurulu'a güvenmediğini belirterek bazı yerlere fazla seçmen yazıldığını savunduğunu hatırlattı.

Yaşar Yıldırım, şöyle konuştu:

"Yani bu seçimde Cumhur İttifakı yüzde 52 ve üstünde aldığı müddetçe Türkiye'de herhangi bir şeyin tartışması olmayacak. Aksi takdirde bunun tartışması olacaktır. Türkiye olarak üç tarafı denizlerle dört tarafı düşmanlarla çevrili bir yerdeyiz. Bu seçimlerde bizi birinci derece ilgilendiren beka meselesi. Beka olmadan belediye sizin olmuş hiçbir şey ifade etmez. Şu anda Suriye'nin bütün belediyeleri bir an için bizim elimizde olsa ne, başkasının elinde olsa neye yarar. Türkiye, Suriye olduktan sonra öyle benzer bir başımıza iş geldikten sonra bütün belediyeleri AK Parti'ye versek bütün belediyeleri MHP'ye vermişsiniz neye yarar."

Türkiye'deki siyasetin artık iki grup arasında geçeceğini ifade eden Yıldırım, "Bir tarafta Yenikapı ruhuna sadık olanlar, bir tarafta karşı taraf olacak." dedi.

Cumhur İttifakı'nın Kahramankazan Belediye Başkan Adayı Serhat Oğuz da 31 Mart akşamı kazanacakları büyük zaferden emin olduklarını belirterek, "Genel başkanlarımızın ifade ettiği bir cümle var. Cumhur İttifakı masa başında pazarlıklar sonucu kurulmuş bir ittifak değildir, milletin bekası etrafında oluşmuş bir iltifattır. Dolayısıyla ittifakımızın gücüyle hem ilçemizde hem ülkemizde inşallah 31 Mart akşamı zaferimizi taçlandıracak." diye konuştu.

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Kahramankazan serhat oğuz yaşar yıldırım

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