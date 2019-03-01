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Bu 'Sefer' de Alman Dışişleri Bakanı'nın Uçağı Arızalandı

01.03.2019 17:05 | Son Güncelleme

Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya’da Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Başbakan Angela Merkel ve diğer hükümet üyelerinin kullanımına ayrılan uçakların son zamanlarda sıklıkla bozulması ülkede şaşkınlık yaratıyor. Arızalardan son etkilenen isim, Federal Dışişleri Bakanı Heiko Maas oldu

Bu 'Sefer' de Alman Dışişleri Bakanı'nın Uçağı Arızalandı

Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya’da Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Başbakan Angela Merkel ve diğer hükümet üyelerinin kullanımına ayrılan uçakların son zamanlarda sıklıkla bozulması ülkede şaşkınlık yaratıyor.

Televizyonlardaki komedi programlarının başlıca konularından biri olan arızalardan son etkilenen isim, Federal Dışişleri Bakanı Heiko Maas. Geçen Çarşamba günü, BM Barış Gücü’nde görevli Alman askerlerini ziyaret etmek için Mali’ye giden ve dün Berlin’e dönmesi planlanan Maas, hükümete ait A319 tipi uçağın hidroliğinde çıkan arıza nedeniyle uçamayınca ülkenin başkenti Bomoko’da gecelemek zorunda kaldı.

Havalimanından dönerek, beraberindeki heyetle bir otele yerleşen Maas, Twitter üzerinden, "Şimdiye dek sorunsuz bir şekilde 300 bin kilometre uçtum. Ama sonunda benim uçağım da arızalandı. Herkesin başına gelebiliyormuş" şeklinde şakayla karışık bir mesaj paylaştı.

Söz konusu uçakta bugün sabah saatlerinde yapılan ikinci kontrolde, hidrolik sisteminde çatlak olduğu saptandı ve uçuşunun mümkün olmadığı açıklandı. Bunun üzerine, mahsur kalan bakan ve heyetini almak üzere Berlin’den Federal Ordu’ya ait başka bir uçak yola çıktı. Uçağın Mali’ye vardıktan sonra, ‘bozulmaması durumunda’ akşam saatlerinde geri dönmesi bekleniyor. Bu durumda Maas, 24 saatlik gecikmeyle başkente ulaşmış olacak.

'Almanya'nın uluslararası imajı zedeleniyor'

Berlin’de siyasi kulislerde yapılan yorumlarda, uçakların arızalanmasının hükümet üyelerinin çalışmalarını olumsuz etkilediği, ayrıca Almanya’nın uluslararası prestijini zedelediği belirtiliyor. Geçen yıl Kasım ayında Arjantin’deki G20 zirvesine Başbakan Angela Merkel’i götürmek için Berlin’den kalkan uçak, Hollanda hava sahasındayken arıza yapmış, pilot uçağı Köln/Bonn Havaalanına indirmek zorunda kalmıştı. Merkel, ordu envanterindeki diğer uçakların da arızalı olması nedeniyle, İspanya üzerinden tarifeli seferle Arjantin’e uçmak zorunda kaldı ve zirvenin açılışına katılmadı.

Merkel’e eşlik edenlerden sızan bilgilere göre, soğukkanlı olarak tanınan Alman başbakanı yaşananları ‘görülmemiş bir skandal’ olarak tanımlayarak, acil şekilde yeni uçak alınması direktifini verdi.

Yine geçen yıl, Ocak ayında Etiyopya’da bulunan Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier Berlin’e dönüş hazırlığı yaparken uçağının arzılanması nedeniyle ziyaretini bir gün uzatmak zorunda kaldı. Maliye Bakanı Olaf Scholz, Endenozya’ya, Kalkınma Bakanı Gerd Müller de Zambiya’ya yaptıkları resmi ziyaret sonrasında, bozulan uçaklarının mağduru olarak, iki gün mahsur kaldılar.

Bu yıl ise Ocak ayında Zambiya’da uçağı bozulan ve gezisini yarıda keserek, Berlin’e dönmek zorunda kalan Müller, bu tarz olayların dünya çapında saygınlığı olan ‘Made in Germany’ markasına büyük zarar verdiğini söyledi. Resmi uçakların envanterinden sorumlu olan Federal Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, uçakların arızalanmasının nedeni konusunda kamuoyunu tatmin edici bir açıklama yapmazken, A350 veya A330 tipi iki yeni uçağın alınacağını ve bunun için özel bütçe ayrıldığını duyurdu. Ancak Airbus’a sipariş verilen uçakların en erken 2020’de teslim edilebileceği öğrenildi.

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