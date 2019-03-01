Bu 'Sefer' de Alman Dışişleri Bakanı'nın Uçağı Arızalandı

Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya’da Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Başbakan Angela Merkel ve diğer hükümet üyelerinin kullanımına ayrılan uçakların son zamanlarda sıklıkla bozulması ülkede şaşkınlık yaratıyor.

Televizyonlardaki komedi programlarının başlıca konularından biri olan arızalardan son etkilenen isim, Federal Dışişleri Bakanı Heiko Maas. Geçen Çarşamba günü, BM Barış Gücü’nde görevli Alman askerlerini ziyaret etmek için Mali’ye giden ve dün Berlin’e dönmesi planlanan Maas, hükümete ait A319 tipi uçağın hidroliğinde çıkan arıza nedeniyle uçamayınca ülkenin başkenti Bomoko’da gecelemek zorunda kaldı.

Havalimanından dönerek, beraberindeki heyetle bir otele yerleşen Maas, Twitter üzerinden, "Şimdiye dek sorunsuz bir şekilde 300 bin kilometre uçtum. Ama sonunda benim uçağım da arızalandı. Herkesin başına gelebiliyormuş" şeklinde şakayla karışık bir mesaj paylaştı.

Söz konusu uçakta bugün sabah saatlerinde yapılan ikinci kontrolde, hidrolik sisteminde çatlak olduğu saptandı ve uçuşunun mümkün olmadığı açıklandı. Bunun üzerine, mahsur kalan bakan ve heyetini almak üzere Berlin’den Federal Ordu’ya ait başka bir uçak yola çıktı. Uçağın Mali’ye vardıktan sonra, ‘bozulmaması durumunda’ akşam saatlerinde geri dönmesi bekleniyor. Bu durumda Maas, 24 saatlik gecikmeyle başkente ulaşmış olacak.