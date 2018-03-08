MAGAZİN

Bu sefer de küvette çıplak poz verdi

MAGAZİN HABERLERİ  | 08.03.2018 13:41 | Son Güncelleme

Başarılı model ve oyuncu Emily Ratajkowski, verdiği seksi pozlara bir yenisini ekledi

Geçtiğimiz günlerde sürpriz bir şekilde evlenen Emily Ratajkowski adından yine söz ettirdi.

Durmuyor; sürekli paylaşıyor

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Geçen hafta ani bir kararla Sebastian Bear-McClard ile evlenen Emily, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafta, sadece kusursuz fiziğini değil, evlilik yüzüğünü de gösterdi. 
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Yine bu sözünün hakkını verdi Emily ve küvette kahvaltı yaparken bir fotoğrafını paylaştı.
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İki hafta önce ani bir kararla sinemacı Sebastian Bear-McClard ile evlenen Emily, Instagram hesabından paylaştığı hikayesine, "Küvette kahvaltı" notunu düştü.
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Emily daha önce de havuzdan bir fotoğraf paylaşıp "Çölde sabah" notunu düşmüştü.
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26 yaşındaki model, New York'ta aktör ve prodüktör kocası Sebastian ile evlenendiğini "Size bir sürprizim var" diyerek Instagram'dan duyurmuştu.
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Çifte yakın bir kaynak, Emily'nin kocasını yıllardır tanıdığını ve ikilinin uzun senelerdir aynı arkadaş grubu içinde olduğunu söyledi.
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Emily, 4 ay öncesine kadar Jeff Magid ile aşka yaşıyordu.
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Güzel model, şu sıralarda DKNY'nin reklam kampanyalarında boy gösteriyor. 
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Sosyal medyayı bir hayli aktif olarak kullanan Emily'nin Instagram'da 16.7 milyon takipçisi bulunuyor.
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Çocuklar Duymasın yeni havuç Duran

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
kemik torbası..
küvetteki kire bak bune ya su görmemiş
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