Bu sefer de küvette çıplak poz verdi

Geçtiğimiz günlerde sürpriz bir şekilde evlenen Emily Ratajkowski adından yine söz ettirdi.

Durmuyor; sürekli paylaşıyor

1 / 14 Geçen hafta ani bir kararla Sebastian Bear-McClard ile evlenen Emily, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafta, sadece kusursuz fiziğini değil, evlilik yüzüğünü de gösterdi.

2 / 14 Yine bu sözünün hakkını verdi Emily ve küvette kahvaltı yaparken bir fotoğrafını paylaştı.

3 / 14 İki hafta önce ani bir kararla sinemacı Sebastian Bear-McClard ile evlenen Emily, Instagram hesabından paylaştığı hikayesine, "Küvette kahvaltı" notunu düştü.

4 / 14 Emily daha önce de havuzdan bir fotoğraf paylaşıp "Çölde sabah" notunu düşmüştü.

5 / 14 26 yaşındaki model, New York'ta aktör ve prodüktör kocası Sebastian ile evlenendiğini "Size bir sürprizim var" diyerek Instagram'dan duyurmuştu.

6 / 14 Çifte yakın bir kaynak, Emily'nin kocasını yıllardır tanıdığını ve ikilinin uzun senelerdir aynı arkadaş grubu içinde olduğunu söyledi.

7 / 14 Emily, 4 ay öncesine kadar Jeff Magid ile aşka yaşıyordu.

8 / 14 Güzel model, şu sıralarda DKNY'nin reklam kampanyalarında boy gösteriyor.

9 / 14 Sosyal medyayı bir hayli aktif olarak kullanan Emily'nin Instagram'da 16.7 milyon takipçisi bulunuyor.

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