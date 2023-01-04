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  4. Bu sefer de sahte diş hekimi yakalandı! Tam 20 yıldır...

Bu sefer de sahte diş hekimi yakalandı! Tam 20 yıldır...

04.01.2023 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sahte doktor ve psikologdan sonra şimdi de sahte diş hekimi yakayı ele verdi. Mersin'de kendisini 'diş hekimi' olarak tanıtıp, 20 yıldır merdiven altı diş tedavisi yaptığı belirlenen M.Ç. yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından mahkeme sevk edilen kişi tutuklandı.

Bu sefer de sahte diş hekimi yakalandı! Tam 20 yıldır...

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, CİMER üzerinden yapılan ihbarla harekete geçti. Ekipler, M.Ç.’nin Toroslar ilçesine bağlı Akbelen Mahallesi’nde merdiven altı muayenehanede sahte diş hekimliği yaptığını ve yanlış tedavi uygulayarak mağduriyetlere neden olunduğu tespit etti. M.Ç.'nin, muayene için gelenleri de binanın çatısına sakladığı saptandı. Muayenehaneye baskın yapan ekipler, şüpheliyi kaçarak saklandığı berber dükkanında yakaladı.

TEKRAR KULLANMAK İÇİN SAKLIYORMUŞ

İş yerinde yapılan kontrolde, diş muayenesi için gerekli malzemeler bulunurken, tedavi sırasında kullanılan malzemelerin tekrar kullanılmak üzere saklandığı belirlendi.

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TUTUKLANDI

Yapılan detaylı aramadan sonra iş yeri, mühürlenirken, M.Ç. ise gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ç., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: DHA

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Diş hekimi Mersin

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