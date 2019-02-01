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Bu sefer denizde yakalandılar

YAŞAM HABERLERİ  | 01.02.2019 16:42 | Son Güncelleme

Kırklareli’de denizde ve karada define araması yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda denizden çıkarılan ştandro denilen alet için olay yerine bomba imha ekibi çağrıldı.Kırklareli’nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesi Kasatura Körfezi mevkiinde Ş.A.

Kırklareli’de denizde ve karada define araması yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda denizden çıkarılan ştandro denilen alet için olay yerine bomba imha ekibi çağrıldı.
Kırklareli’nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesi Kasatura Körfezi mevkiinde Ş.A. ve E.S. isimli şahıslar ellerinde araştırma aletleri ile karada ve denizde izinsiz olarak define araştırması yaptıkları esnada jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Bomba imha ekibi çağrıldı
Jandarma ekipleri tarafından yapılan araştırmada, E.S. isimli şahsın dalıştan sonra Kasatura Körfezi mevkiinde kumsalda yarısı kumun içerisinde gömülü halde 1 adet hava denizaltılarda ölçüm için bırakılan içinde patlayıcı madde bulunmayan ştandro isimli alet olduğu değerlendirilen metal küre bulduğu tespit edildi. Bunun üzerine Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü bomba imha ekibine bilgi verildi.
Olayda kullanılan malzemelere el konularak bomba imha ekibinin gerekli incelemeleri yapmasının ardından ştandro denilen alet imha edildi. Şahıslar ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

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