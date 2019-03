Bu sefer erkekler pişirdi kadınlar yedi

"Ateşin yakımı, horozların didilmesini, bulgurun haşlanmasını bütün erkekler yaptık"

Aydemir, horozlu keşkeği nasıl yaptıklarını anlatarak, "2 gün önce horozlarımızı Bilecik’in çeşitli köylerinden topladıktan sonra 10 tane horozun kaynamasını gerçekleştirdik önce. Daha sonra dittik ve buğdayımızı haşladıktan sonra da önce Bilecik’imizin yöresel Osmaneli’nin zeytinyağını dökerek daha sonra üzerine soğanlarımızı ilave ettik. Keşkeğimizi ilave ettikten sonra horozlarımızı dittiğimiz etleri içerisine atarak karıştırmaya başladık. Ateşin yakımı, horozların didilmesini, bulgurun haşlanmasını bütün erkekler olarak müze personeli ve katılımcı erkekler tarafından bugün bu şekilde gerçekleştirdik. Hep beraber müzemizin etkinliğini gerçekleştirmiş olduk erkekler olarak" ifadelerine yer verdi.

Etkinliğe katılan AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı’nın eşi Fatma Yağcı ise "Bugün Yaşayan Şehir Müzesinde her ay bir geleneğimizi yaşatıyoruz. Bugün de keşkek günümüz manidar bir gün. Kadınlar günü dolayısıyla erkekler pişirdi, elleriyle ikram ettiler teşekkür ediyoruz ifadelerine yer verirken, Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can’ın eşi Nesrin Can ise "İnsanın kocasının elinden hizmet alması bir başka güzel oluyor. Ben de ona çok teşekkür ediyorum. Beylerimiz bize bir gün değil her gün hizmet etmeliler. Çünkü biz birer çiçeğiz" dedi.

Etkinliğe katılan Yurdanur Kırlı ise "Bilecik Belediyesinin müzesinde gerçekleşen bu etkinlikten çok memnun kaldık. Özellikle çok manidar olmuş keşkeğin horozdan olması. Genelde tavuktan veya etten olur. Maşallah çok güzel olmuş bizler çok beğendik. Afiyet olsun. Tüm arkadaşlarımın dünya kadınlar günü kutlu olsun" ifadelerine yer verdi.