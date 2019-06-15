HABER

Bu sefer geç kalmadılar, koşarak geldiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2019 12:41 | Son Güncelleme

Karabük’te Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı.

Karabük’te Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı. Sınav yerlerine erkenden gelen öğrenciler geçtiğimiz yıllarda yaşanan geç kalma olayını yaşamadı.
Bu yıl ikincisi gerçekleştirilen YKS’nin birinci oturumu olan TYT saat 10.15’te başladı. Erken saatlerden itibaren sınava girecekleri binalara gelen adaylar, kimlik kontrolünün ardından güvenlik kontrolünden geçirilerek sınav salonlarına alındı. Sınava girecek adaylar üniversite girişinde konuşlanan Karabük Belediyesine ait otobüslerle sınavlara girecekleri okullara taşındı.

Öğrenciler içeride ter dökerken, aileler dışarıda stres attı
Karabük Üniversitesi önünde çocuklarını bekleyen ailelerden bazıları dualar edip Kur’an-ı Kerim okurken, bazıları ise çocukları ile birlikte yaşadığı stresi el işi yaparak ve tavla oynayarak atmaya çalıştı.
Belediye otobüslerinin bulunmadığı anda ise sınava geç kalmamak için koşturan öğrencileri üniversitenin güvenlik araçları yetiştirdi. Saat 10.00’da kapıların kapanmasıyla 10.15’te sınav maratonu başladı. TYT’de Türkçe testinden 40, Sosyal Bilimler testinden 20, Temel Matematik testinden 40, Fen Bilimleri testinden 20 olmak üzere toplam 120 soru yöneltiliyor. Sınav, 135 dakika sürecek.

Bu sefer geç kalmadılar, koşarak geldiler

Bu sefer geç kalmadılar, koşarak geldiler

Bu sefer geç kalmadılar, koşarak geldiler

Bu sefer geç kalmadılar, koşarak geldiler

Bu sefer geç kalmadılar, koşarak geldiler

Bu sefer geç kalmadılar, koşarak geldiler

Bu sefer geç kalmadılar, koşarak geldiler

Bu sefer geç kalmadılar, koşarak geldiler

Bu sefer geç kalmadılar, koşarak geldiler

Bu sefer geç kalmadılar, koşarak geldiler

Bu sefer geç kalmadılar, koşarak geldiler

Bu sefer geç kalmadılar, koşarak geldiler

Bu sefer geç kalmadılar, koşarak geldiler

Bu sefer geç kalmadılar, koşarak geldiler

Bu sefer geç kalmadılar, koşarak geldiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Şanlıurfa'da arazi kavgası! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Şanlıurfa'da arazi kavgası! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İtfaiyenin pencereden girdiği evde korkunç manzara

İtfaiyenin pencereden girdiği evde korkunç manzara

Arka Sokaklar finalinde ekibi yıkan acı haber

Arka Sokaklar finalinde ekibi yıkan acı haber

Bebeklerinin cinsiyeti belli oldu!

Bebeklerinin cinsiyeti belli oldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tacikistan'da flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tacikistan'da flaş açıklamalar

Şırnak'ta 4 yıl önce kaybolmuştu, şehit olduğu belirlendi

Şırnak'ta 4 yıl önce kaybolmuştu, şehit olduğu belirlendi

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Yeni askerlik sisteminde flaş gelişme!

Yeni askerlik sisteminde flaş gelişme!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ve yola çıktı! İzmir'den Aydın'a 5 günde gidecek

Ve yola çıktı! İzmir'den Aydın'a 5 günde gidecek

Görürseniz sakın öldürmeyin!

Görürseniz sakın öldürmeyin!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şanlıurfa'da İzol aşireti mensupları arasında kavga! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Şanlıurfa'da arazi kavgası! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İtfaiyenin pencereden girdiği evde korkunç manzara

İtfaiyenin pencereden girdiği evde korkunç manzara

İstanbul Bağcılar'da korkutan yangın!

Bu sabah istanbul...

Şırnak'ta 4 yıl önce kaybolmuştu, şehit olduğu belirlendi

Şırnak'ta 4 yıl önce kaybolmuştu, şehit olduğu belirlendi

Pendik'te yıkılma tehlikesi geçiren 5 katlı bina tahliye edildi

5 katlı bina tahliye edildi!

Bursa’da korkunç olay! Arkadaşına kurşun yağdırdı

Arkadaşına kurşun yağdırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.