Bu sefer özel bir anlam taşıyor! Türkiye nefesini tuttu: İkinci astronot Tuva Cihangir Atasever'in sadece 3 dakikası olacak

Türkiye'nin ikinci uzay yolcusu Tuva Cihangir Atasever'in yörünge altı araştırma uçuşu, Virgin Galactic'e ait "VSS Unity" adlı uzay aracının son ticari uçuşu olacak. Virgin Galactic'in bu zamana kadarki 12'nci uzay uçuşunu gerçekleştirecek ve Atasever'in de içinde bulunacağı "VSS Unity" aracı bu uçuştan sonra emekliye ayrılacak. Şirket, 2026'da hizmete girmesi hedeflenen yeni nesil Delta uzay gemilerinin üretimine yoğunlaşacak.

Alper Gezeravcı'nın ardından Türkiye'nin uzaya göndereceği ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever'in Türk Uzay Bilim Misyonu Yörünge Altı Araştırma Uçuşu, 8 Haziran'da ABD'nin New Mexico eyaletinde bulunan Spaceport Tesisleri’nden gerçekleştirilecek. Astronot Atasever'in uzay yolculuğu, yaklaşık 1,5 saat sürecek.

ATASEVER: 3 FARKLI DENEY İÇİN YALNIZCA 3 DAKİKAM OLACAK

Uzay uçuşunda insan fizyolojisi deneylerinden bahseden Atasever, "Bağışıklık sistemimizi uzayda olmak nasıl etkiliyor? Bağışıklık sistemimizin mikro yer çekimi koşullarında olmanın genlerimizin ifadesinde yarattığı değişim acaba bağışıklık sistemimizin bazı kalıtsal hastalıklarla savaşma şansını ve etkinliğini artırıyor mu? Bunları araştırma şansımız olacak. Oldukça geniş bir yelpazeden bu deneyleri gerçekleştirip yalnızca Türkiye'deki uzay bilimine değil, dünyada da bazı ilkleri gerçekleştirerek literatüre katkı sağlamayı amaçlıyoruz" diye konuştu.Bütün uçuşun 1,5 saatte tamamlanacağını aktaran Atasever, "Lakin ana gemiden ayrılıp üzerindeki roket motorunu yakarak uzaya çıkması ve mikro yer çekimi koşullarında geçireceğimiz süre ise yalnızca 3 dakika. Yani o üzerinde taşıyacağım 3 farklı deneyi gerçekleştirmek için 3 dakikalık bir sürem olacak. Oldukça hızlı bir şekilde gerçekleşecek, dinamik bir uçuş olacak diyebilirim" ifadelerini kullandı.

UÇUŞUN ÖZEL ANLAMI

Atasever'in 8 Haziran'da ABD'nin New Mexico eyaletinde bulunan Spaceport tesisinden gerçekleştireceği uzay seferi, uçuşu yapacağı uzay aracı açısından da özel bir önem taşıyor.

Virgin Galactic'in bu yılki ikinci ve bu zamana kadarki 12'nci uzay uçuşunu gerçekleştirecek ve Atasever'in de içinde olacağı "VSS Unity", bu uçuştan sonra emekliye ayrılacak.

TAŞIYICI UÇAKLA HAVALANIYOR

Atasever'in uzay yolculuğunu yapacağı "VSS Unity", hibrit itki sistemiyle çalışan ve yeniden kullanılabilir bir yörünge altı uzay aracı olarak dikkati çekiyor.

Virgin Galactic'in internet sitesinde yer alan bilgilere göre, sahip olduğu hibrit roket motoru, "VSS Unity"nin yaklaşık 60 saniyede ses hızının 3 katı hıza ulaşmasını sağlıyor.

"VSS Unity", yüksek irtifaya ve ağır yük kapasitesine sahip, özel yapım, dört motorlu, çift gövdeli bir taşıyıcı uçakla havalanıyor.

Ana gemi olarak da adlandırılan bu taşıyıcı uçak, yaklaşık 50 bin fit irtifaya kadar çıkabiliyor. Bu irtifa, normal bir uçağın veya nakliye uçağının uçabileceği seviyenin çok üzerinde bulunuyor.

ROKET MOTORUNU ATEŞLEYEREK UZAY YOLCULUĞUNA DEVAM EDİYOR

Tuva Cihangir Atasever'in de yer alacağı "Galactic 07" uçuşunda, "VSS Unity" uzay aracının taşıyıcı araçla yaklaşık 45 bin fit irtifaya erişmesi, ardından hibrit roket motorunun ateşlenmesiyle yaklaşık 90 kilometre irtifaya ulaşması öngörülüyor.

Roket motorunun yanmayı bitirdiği andan itibaren, serbest düşüş fazına geçmesi ve bu andan itibaren mikro yer çekimi koşullarının oluşması bekleniyor.

Yaklaşık 3 dakika sürecek serbest düşüş fazından sonra aracın atmosfere tekrar giriş yaparak kalktığı piste doğru süzülerek inmesi öngörülüyor.

Uzaya gidişte ve dönüşte sorunsuz ve güvenli bir yolculuğun sağlanması için uçuşa iki uzman pilot liderlik ediyor.

İLK UÇUŞUNU 2018'DE YAPTI

VSS Unity, ilk uzay uçuşunu 13 Aralık 2018'de gerçekleştirdi. Bu uçuşta, California'daki Mojave Hava ve Uzay Limanı'ndan kalkan araç ilk kez uzaya ulaştı. 22 Şubat 2019'da gerçekleşen ikinci uçuşta, Virgin Galactic'in iki pilotun yanı sıra bir mürettebat üyesi yer aldı.

Spaceport tesisinden yapılan ilk uçuş olan ve 22 Mayıs 2021'de gerçekleşen "Unity 21" uçuşunda da uçuş sistemi test edilmeye devam edildi.

Virgin Galactic'in ilk tam mürettebatlı uzay uçuşu olan "Unity 22" ise 11 Temmuz 2021'de yapıldı. Bu uçuşa üç şirket çalışanının yanı sıra Virgin Galactic'in kurucusu Richard Branson da katıldı.

Ticari hizmet başlamadan önce tam uzay uçuş sistemi ve astronot deneyiminin son değerlendirmesi 25 Mayıs 2023'te gerçekleşen "Unity 25" uçuşuyla yapıldı.

Virgin Galactic'in ücretli yolcularla düzenlediği ilk ticari uzay uçuşu "Galactic 01" ise 29 Temmuz 2023'te gerçekleşti.

VIRGIN GALACTIC, YENİ NESİL DELTA UZAY GEMİLERİNİN ÜRETİMİNE YÖNELDİ

Atasever'in katılacağı "Galactic 07" uçuşu, VSS Unity'nin son ticari uçuşu olması açısından önem taşırken, Virgin Galactic'in kaynaklarını 2026'da hizmete girmesi hedeflenen yeni nesil Delta uzay gemilerinin üretimine adadığı dönemde tarihi bir dönüm noktası olacak.

Virgin Galactic, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Delta sınıfı uzay gemileri için Güney Kaliforniya'da yeni bir sistem entegrasyon tesisi açtığını duyurmuştu.

Açıklamada, Delta sınıfı uzay gemilerinin, "VSS Unity"nin aylık kapasitesinin 12 katı kapasiteyle ayda 8 uzay görevini gerçekleştirebilecek şekilde inşa edildiği aktarılmıştı.

ATASEVER'İN UZAY YOLCULUĞU KAYSERİ'DE CANLI YAYINLANACAK

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; Kayserilileri, Türk Astronot Tuva Cihangir Atasever’in 8 Haziran 2024’te gerçekleşmesi planlanan yörünge altı uçuşunu canlı yayında izlemeye davet etti.

Kayseri Bilim Merkezi’nde, Türkiye’nin uzay bilimleri alanında imza attığı başarılara destek veren ve uzay meraklısı Kayserililerin ilgi odağı olan etkinlik ve faaliyetler sürüyor. Bu çerçevede, Türk Astronot Tuva Cihangir Atasever’in 8 Haziran 2024’te, ABD’nin New Mexico Eyaletinde gerçekleşmesi planlanan yörünge altı uçuşu, Kayseri Bilim Merkezi’nde saat 17.00 ile 19.00 arasında düzenlenecek etkinlikte canlı olarak yayınlanacak. Kayserilileri tarihi güne tanıklık etmeye davet eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; "Astronotumuz Tuva Cihangir Atasever, 8 Haziran Cumartesi günü hava şartlarının uygun olması durumunda yörünge altı uçuşunu gerçekleştirecek inşallah. ABD’nin New Mexico Eyaletinde, Virgin Galactic firmasına ait Spaceport tesislerinden gerçekleşecek bu uçuşa bizlerde Kayseri Bilim Merkezi’mizde canlı yayınla tanıklık edeceğiz. Uzay meraklısı hemşehrilerimizi, özellikle gençlerimizi ve minik yavrularımızı bu tarihi ana şahitlik etmeye ve düzenleyeceğimiz etkinliklere davet ediyorum” diye konuştu. Başkan Büyükkılıç, ayrıca güne özel etkinlikler kapsamında canlı yayında uçuşun izlenmesinin yanı sıra gökyüzü bulmacası, roket devresi ve astronomi söyleşileri etkinlikleri düzenleyeceklerini duyurdu.

(AA-İHA-DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





