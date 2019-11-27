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Bu sefer serinlemek için girmediler

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2019 15:33 | Son Güncelleme

Antalya’da deniz suyu sıcaklığı hava sıcaklığının 5 derece üstüne çıkınca, vatandaşlar kasım ayının sonunda denize girerek adeta ısınmaya çalıştı.Turizmin başkenti Antalya’nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde, vatandaşlar deniz keyfini bu sefer serinlemek için değil adeta ısınmak için yaptı.

Antalya’da deniz suyu sıcaklığı hava sıcaklığının 5 derece üstüne çıkınca, vatandaşlar kasım ayının sonunda denize girerek adeta ısınmaya çalıştı.
Turizmin başkenti Antalya’nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde, vatandaşlar deniz keyfini bu sefer serinlemek için değil adeta ısınmak için yaptı. Hava sıcaklığının 17, nem oranının yüzde 79, deniz suyu sıcaklığının ise 22 derece ölçüldüğü kentte, iki gündür etkisini gösteren sağanak yağışın ardından bugün açık bir hava seyretmesine karşın, öğleden sonra hafif rüzgarla soğuk hava dalgası etkisini gösterdi. Mont ve kazaklarını giymeye başlayan Antalyalılar, sahil kesimlerine indiklerinde mayolarını giyerek güneşlendi, bazıları da denize girerek sıcak suyun keyfini çıkardı.
Sahilde deniz keyfi yapan vatandaşlardan Ali Akın, “Kasım ayının son günleri ama harika bir hava var. Dışarısı 20 derece ama deniz 21 derece. Bu güneşten de yararlanmak lazım. Doğuda maalesef insanlarımız kar ve tipiyle mücadele ederken, biz ise Antalya’nın bu güzel havasını değerlendiriyoruz. 3 gündür üst üste yağış vardı ama Antalya’nın havası malum değişebiliyor. Yıl boyunca havanın güzel olduğu zamanlar hemen hemen her gün denize giriyorum” dedi.

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