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  4. Bu sefer suçlu değil, firari köpeğin sahibini araştırdılar

Bu sefer suçlu değil, firari köpeğin sahibini araştırdılar

26.01.2021 22:39 | Son Güncelleme:
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Bu sefer suçlu değil, firari köpeğin sahibini araştırdılar

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde evden kaçarak sokakta başıboş dolaşan köpeğe polis ekipleri sahip çıktı. Polis merkezine götürülen köpeğin karnını doyuran ekipler sonrasında sahibini bularak teslim etti.

Edinilen bilgiye göre, Kocaali İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri sokakta devriyelerini sürdürürken karşılarına tasmalı bir köpek çıktı.

Başıboş bir şekilde dolaşan köpeğe sahip çıkan ekipler, polis merkezine götürerek karnını doyurdu. Sonrasında ise köpeğin sahibini bulmak için çalışma başlatan ekipler, Ağalar Mahallesi Muhtarı Barış Konyalı’ya durumu bildirerek çevrede araştırma yaptı.

KAYIP KÖPEĞİ SAHİBİNE ULAŞTIRDILAR

Yapılan araştırma neticesinde ekipler, köpeğin sahibi olan Hasan Gürses’e ulaşarak teslim etti. Gürses ise duyarlı davranışlarından dolayı polis ekiplerine teşekkür etti. (İHA)


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