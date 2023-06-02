'Bu sefer uzun sürdü' çıkışı: Merak edilen 'ittifak' sorusuna Karamollaoğlu'ndan gündem yaratacak yanıt! "Bizim esas derdimiz hükümet olmak değil"

Türkiye'nin 2023 seçimlerine cumhurbaşkanı adaylarının yarışı kadar ittifaklar arası rekabet de damgasını vurdu. Seçimden yenik çıkan taraflardan olan Millet İttifakı, İYİ Parti'ye göre resmen sona erdi. Karamollaoğlu da ittifakın uzun sürdüğünü savunarak bunun nedenini "Bizim esas derdimiz hükümet olmak değil, sistemi değiştirmek" sözleriyle dile getirdi.

"HUZUR ORTAMI OLUŞACAĞINA İLİŞKİN HAVA MAALESEF YOK"

Seçim sonuçlarına ilişkin “İnşallah Cenabı Hak bizi sıkıntılardan kurtarır. Allah yar ve yardımcımız olsun” değerlendirmesinde bulunan Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Sözcü'den Saygı Öztürk'e verdiği demeçte şunları ifade etti:

“Ülkemizde huzur ortamı oluşmasını arzu ederiz. Bu iktidarın da ülkenin de muhalefetin de faydasına. Ama bir huzur ortamı olmazsa, birileri ‘Ben oylarımı arttırıyorum' zannederken vatandaş durduk yere sıkıntının içine sürükleniyor. Kargaşa içerisinde huzur bulamıyor. Ama huzurlu bir ortam olacağına ilişkin bir hava da şimdilik maalesef gözükmüyor. Onu da ifade edelim. Allah yardımcımız olsun."

"İTTİFAK UZUN SÜRDÜ ÇÜNKÜ..."

Karamollaoğlu, Millet İttifakı'nın sürekli olmasının mümkün olmadığını belirterek şunları belirtti:

"Millet İttifakı bu sefer uzun sürdü. Şundan dolayı uzun sürdü: Bizim esas derdimiz hükümet olmak değil, esas derdimiz sistemi değiştirmek. Tek kişinin yönetimiyle bu olmuyor sıkıntı doğuyor."

CUMHURBAŞKANI YARDIMCILIĞI NEDEN GÜNDEME GELDİ?

Sistemin işlemediğini savunan Karamollaoğlu sözlerine şunları ekledi:

"Diktatörlüğe evriliyor. Onun için derdimiz oydu. Ama o değişikliği yapana kadar Türkiye'nin problemleriyle ilgilenmeden olmaz. Onun için de bir bakıma geçici bir hükümetin kurulması gerekirdi. Orada da cumhurbaşkanlığı yardımcılığı vs gündeme geldi. Şimdi şartlar bundan sonra nasıl değişir, nereye evrilir bilmiyoruz. Onu da inşallah önümüzdeki aylarda görüşerek bir noktaya geliriz.”