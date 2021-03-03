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Bu sefer yaya alkollü çıktı

03.03.2021 16:13 | Son Güncelleme:
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Balıkesir’in Edremit ilçesinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya kamyonet çarptı.

Balıkesir’in Edremit ilçesinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya kamyonet çarptı. Her zaman araç sürücülerin alkollü çıktığı kazada, bu kez yayanın alkollü olduğu ileri sürüldü.
Kaza Çayiçi Caddesi’nde meydana geldi. Oğuzhan Ö. (28) idaresindeki kamyonet, yolu kontrol etmeden karşıdan karşıya geçmekte olan Celal E. (65) isimli yayaya çarptı. Polis yolda tedbir alırken, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinden sonra yaralanan emekli şahıs hastaneye kaldırıldı. Yayanın alkollü olduğu ileri sürülürken, kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

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