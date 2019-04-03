HABER

Bu sefer yayalar uyarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2019 16:17 | Son Güncelleme

Trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla ’Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın’ sloganıyla Türkiye genelinde hayata geçirilen kampanyayla ilgili bu sefer yayalar bilgilendirildi.

Trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla ’Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın’ sloganıyla Türkiye genelinde hayata geçirilen kampanyayla ilgili bu sefer yayalar bilgilendirildi. Mersin’de ışıklı yaya geçidinde uygulama yapan ekipler, yayaların bu tür yerlerde ışıklara uyması gerektiği, ışıksız yaya geçitlerinde ise önceliğin kendilerinde olduğunu anlattı. Ayrıca ışıklı yaya geçitlerinde ışıklara uymayan yayalara da 108 lira para cezası kesildiğini hatırlattı.
İçişleri Bakanlığının ’Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın’ sloganıyla 2019 yılını ’Yaya Öncelikli Trafik Yılı’ ilan etmesiyle birlikte tüm Türkiye’de farkındalık çalışmaları başlatılmıştı. Bu kapsamda Mersin’de de yıl başında Mersin Valisi Ali İhsan Su ile İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne’nin de katıldığı uygulamayla, sürücüler trafikte yayalara öncelik vermeleri konusunda bilgilendirilmişti. Bugün de konuyla ilgili yayalar bilgilendirildi. Özellikle ışıklı yaya geçitleri konusunda bilgi vermek amacıyla, GMK Bulvarı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü önünde uygulama yapan ekipler, kırmızı ışıkta yaya geçidinden geçen vatandaşları durdurarak, konuyla ilgili bilgi verdi. Ekipler, yayaların bu tür ışıklı yaya geçidi yerlerinde ışıklara uyması gerektiği, ışıksız yaya geçitlerinde ise önceliğin kendilerinde olduğunu söyledi. Hazırlanan broşürleri de vatandaşlara veren ekipler, öte yandan araç sürücülerini de bir kez daha konuyla ilgili bilgilendirdi.
Yaptıkları çalışmayla ilgili gazetecilere açıklama yapan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünden polis memuru Burcu Ayyıldız, Türkiye’de yayaların karıştığı kazaların oranının yüksek olduğunu belirtti. Bununla ilgili de bu yıl yeni bir çalışma başlatıldığını kaydeden Ayyıldız, "İçişleri Bakanlığımız 2019 yılını yaya öncelikli trafik yılı ilan etti. ’Öncelik hayatın, öncelik yayanın’ sloganıyla çalışmalar başladı. Sene başından bugüne kadar hep sürücüler üzerine çalışmalar yürüttük. Konuyla ilgili onlara bastırdığımız el broşürlerimizi dağıttık, bilgi verdik. Ancak biz bu konuda yayalarımızın da bilinçlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Özellikle ışıklı yaya geçitleri konusunda bilgi sahibi olmaları gerekiyor. Işıksız yaya geçitlerinde öncelik hep yayanın ama ışıklı yaya geçitlerinde yayalarda ışığa uymalı. Eğer yaya ışığı kırmızı yanıyorsa durmalılar, yeşilin yanmasını beklemeliler. Araçlar nasıl ışık sistemine uyuyorsa, yayalarımız da buna uymalı. Bugün ki uygulamanın asıl amacı ışıklı yaya geçidin de nasıl hareket edilmesi konusunda bilgi vermekti. İnsanların hayatı bizim için her zaman önceliklidir. Bu konudaki çalışmalarımızı sürüdüreceğiz" diye konuştu.
Bu konuda kurallara uymayan hem araçlara hem de yayalara para cezası olduğunu da hatırlatan Ayyıldız, "Eğer yaya geçitlerinde araç sürücüsü kurallara uymasa 488 lira, eğer yaya ışıklı yaya geçitlerinde kurala uymasa 108 lira ceza yer. Konuyla ilgili bilgilendirme çalışmalarımız kent genelinde sürecek" şeklinde konuştu.

PARTNER'Benimle evlenmen lazım! Ayaklarını ben ısıtırım...''Benimle evlenmen lazım! Ayaklarını ben ısıtırım...'
Öğrencisi tarafından öldürülen öğretmenin ismi okula verildi (2)Öğrencisi tarafından öldürülen öğretmenin ismi okula verildi (2)
Kaymakam Orhan’dan Dündar’a tebrik ziyaretiKaymakam Orhan’dan Dündar’a tebrik ziyareti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Anlık YSK bilgisi' deyip İstanbul'daki oy sayılarını paylaştı

'Anlık YSK bilgisi' deyip İstanbul'daki oy sayılarını paylaştı

YSK Başkanı'ndan itiraz sürecine ilişkin açıklama

YSK Başkanı'ndan itiraz sürecine ilişkin açıklama

'Komünist Başkan’dan sonra onu da paylaştı ve...

'Komünist Başkan’dan sonra onu da paylaştı ve...

Ayda 1500 lira taksitle...

Ayda 1500 lira taksitle...

AK Parti'den Ekrem İmamoğlu'na tepki

AK Parti'den Ekrem İmamoğlu'na tepki

Ekrem İmamoğlu'ndan YSK'ya çağrı: Mazbatamızı talep ediyoruz

Ekrem İmamoğlu'ndan YSK'ya çağrı: Mazbatamızı talep ediyoruz

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Eğitime deprem engeli! 2 gün daha tatil edildi

Eğitime deprem engeli! 2 gün daha tatil edildi

Halk TV'de deprem! Uğur Dündar Twitter'dan açıkladı

Halk TV'de deprem! Uğur Dündar Twitter'dan açıkladı

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sınıra komando takviyesi!

Sınıra komando takviyesi!

İlkbaharda kışı yaşıyorlar

İlkbaharda kışı yaşıyorlar

Otel odasında dehşet! Ayrılmayı kabul etmeyince...

Otel odasında dehşet! Ayrılmayı kabul etmeyince...

MEB LGS 2019 Başvuru Kılavuzunu yayımladı! İşte LGS son başvuru tarihi

Sınava girecek milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor!

Günlerdir aranan 3 yaşındaki Fatih'ten acı haber!

Günlerdir aranan 3 yaşındaki Fatih'ten acı haber!

İstanbul Havalimanı'ndan görüntüler paylaşıldı

İstanbul Havalimanı'ndan görüntüler paylaşıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.