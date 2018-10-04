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Bu şehir hastanesinin "kreşi" de var

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2018 11:23 | Son Güncelleme

"Sağlıkta Dönüşüm Programı" kapsamında kamu-özel iş birliğiyle hayata geçirilen yüksek teknolojiye sahip Eskişehir Şehir Hastanesi, hizmete hazır hale getirildi - Bin 81 yatak kapasitesi, 254 poliklinik odası, 35 ameliyathane, 131 yataklı yoğun bakım ünitesi ve 24 yataklı diyaliz ünitesiyle şifa dağıtacak hastanede, diğerlerinden farklı olarak kreş de bulunuyor

ESKİŞEHİR (AA) - EMRAH YAŞAR - "Sağlıkta Dönüşüm Programı" kapsamında hayata geçirilen Eskişehir Şehir Hastanesi, kreşiyle de dikkati çekiyor.

Türkiye'nin sağlık alanındaki en büyük yatırımlarından olan ve "Sağlıkta Dönüşüm Programı" kapsamında kamu-özel iş birliğiyle yapılan yüksek teknolojiye sahip Eskişehir Şehir Hastanesi tamamlandı.

AA muhabirinin Sağlık Bakanlığı yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Bakanlık, Yozgat, Mersin, Isparta, Adana, Kayseri ve Elazığ'dan sonra Eskişehir Şehir Hastanesini hizmete açmaya hazırlanıyor.

Eskişehir Şehir Hastanesi, bin 81 yatak kapasitesi, 402 tek kişilik, 191 ise çift kişilik oda, 254 poliklinik odası, 35 ameliyathane, 131 yataklı yoğun bakım ünitesi ve 24 yataklı diyaliz ünitesiyle hizmet verecek.
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- 70 çocuk kapasiteli kreşe sahip

Diğerlerinden farklı olarak kreş de bulunan sağlık kuruluşunda yatarak tedavi gören çocuklar, hastanedeki kreş sayesinde hastane ve doktor korkularını yenecek. 70 çocuk kapasiteli, bin 100 metrekare alana kurulu kreşte yaşlara göre sınıflandırılmış oyun alanları oluşturuldu. Çocuklar, kendilerini hastane ortamında hissetmemeleri için duvarlar rengarenk boyandı, renkli koltuklar, masalar yerleştirildi, özel güvenlik önlemleri alındı.

Hastanede yatak sayıları branşlara göre farklı olacak. Buna göre, genel hastane için 622, kalp ve damar hastalıkları yoğun bakım 147, onkoloji yoğun bakım 122, yüksek güvenlikli adli psikiyatri 100, psikiyatri servisi için 90 yatak planlaması yapıldı. Güçlü, modern mimari altyapıya sahip şehir hastanesinde 973 deprem izolatörü kullanıldı.

Eskişehir Şehir Hastanesi, bölgedeki en güçlü, kaliteli sağlık hizmeti sunacak sağlık tesisi olacak. "Anjiyo ünitesi, nükleer tıp merkezi, kalp ve damar cerrahi, perinatal merkez, taş kırma ünitesi, geleneksel ve tamamlayıcı tıp merkezi, obezite merkezi, uyku laboratuvarı, robotik ilaç hazırlama ünitesi" hastanenin özellikli merkezlerinden sadece birkaçını oluşturuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir Sağlık Bakanlığı şehir hastanesi

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