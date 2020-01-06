Bu şehirde eski otomobil kullanmak yasak! Peki neden?

Barcelona sahip olduğu tarihi dokuyla muazzam bir şehir. Ancak şehrin yerel yönetimi, tarihi dokuya zarar vermemek adına bazı kararlar alıyor. Bu kararlardan biri de eski otomobiller ile ilgili.

BARCELONA’YA ESKİ OTOMOBİLLERİN GİRMESİ YASAKLANDI

Barcelona yerel yönetimi, 1 Ocak 2020 tarihi itibarıyla bir tasarı yürürlüğe koydu. Bu tasarı ile birlikte 2000 yılından eski benzinli otomobiller ile 2006 yılından eski dizel otomobillerin şehrin bazı noktalarına girmesi yasaklandı. Bu noktalar düşük emisyon bölgesi olarak tanımlanan 59,5 kilometrelik bir alanı kapsıyor ve bu alana bu tür araçların girmesine artık izin verilmiyor.



YASAĞA UYMAYAN SÜRÜCÜLERE PARA CEZASI KESİLECEK

Barcelona’daki eski araç yasağı, neyse ki tüm günleri kapsamıyor. Yasak sadece hafta içi sabah 7 ile akşam 8 arasında geçerli. Bu saatler içerisinde şehrin düşük emisyonlu bölgesine giren sürücülere, 100 ila 150 euro arasında bir para cezası uygulanıyor.

İLK ÜÇ AY CEZA YOK

Barcelona yönetimi tepkileri azaltmak adına bir dizi kararlar da almış. Bu kararlara göre tüm sürücülerin yasağa sadık olması için mart sonuna kadar herhangi bir para cezası kesilmeyecek. Yasak saatlerinde şehre giren sürücüler, üç ay boyunca kameralar ile tespit edilip uyarı cezası ile karşılaşacak. Ancak üç ayın sonunda ise yasağı delen her sürücüye para cezası uygulanmaya başlanacak.



