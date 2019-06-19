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"Bu şehre hak, hukuk, adalet duygularını getireceğiz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2019 22:42 | Son Güncelleme

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu: - " 'Kimin parasını kime dağıtıyorsun?' diyorlar ya, onların helal paralarını bu şehrin 16 milyon insanına dağıtacağım. Bu şehre hak, hukuk, adalet duygularını getireceğiz"

İSTANBUL (AA) - CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, '' 'Kimin parasını kime dağıtıyorsun?' diyorlar ya, onların helal paralarını bu şehrin 16 milyon insanına dağıtacağım. Bu şehre hak, hukuk, adalet duygularını getireceğiz.'' dedi.

Ümraniye ve Şile'de vatandaşlarla bir araya gelen İmamoğlu, 23 Haziran Pazar günü milletin karar vereceğini ve millet karar verdikten sonra onun iradesi karşısında kimsenin duramayacağını anlattı.

23 Haziran'da sevginin kazanacağını dile getiren İmamoğlu, şöyle devam etti:

''İnadına sevgi kazanacak, kötü dil kaybedecek. Sizlere, 'Son hafta sürprizim var' demiştim. Aslında gerçekleşti. Yani, her şey çok güzel oldu. Ne mutlu bize. Biraz gülelim. Moralinizi hiç bozmayacaksınız. Ben, İstanbul'da 16 milyon güler yüzlü insan istiyorum. Ağızlarından bir de hiç düşürmüyorlar. Efendim, İmamoğlu özür dileyecekmiş. Hatırlatalım mı bu arkadaşlara bazı şeyleri? Özür dilemeleri gereken milyonlarca insan olduğunu hatırlatalım mı? Millet İttifakı'na, yani bana, bu arkadaşlar, 'zillet' dedi mi? Türkiye'nin bir siyasi partisi olan HDP'li vatandaşlarımız bize oy verecek diye onlara 'terörist' dediler mi? Saadet Partili vatandaşlarımıza, onlara oy vermiyorlar diye 'hain' dediler mi? Milyonlarca insan. Bence, her gece, her gündüz her dakika, her saniye özür dileyin. Neymiş? Azgın azınlık. Lafa bak. Sizler, hakkını arayan milyonlarca insansınız. Sizler haklı çoğunluksunuz. Onlar, bir avuç insan.''

İstanbul’un yoksulluğuyla mücadele edeceğini dile getiren Ekrem İmamoğlu, ' ''Kimin parasını kime dağıtıyorsun? diyorlar ya, onların helal paralarını bu şehrin 16 milyon insanına dağıtacağım. Bu şehre hak, hukuk, adalet duygularını getireceğiz. Aranıza nifak sokan hangi illetse, evinizin içine sokmayın. Kapatın televizyonları. Zaten ben bir daha çıkmayacağım. Meydan meydan gezeceğim. Görmek isterseniz, bizim kanallarımız var, oradan izleyin. Her gün bir çuval iftira, yalan, dolan. Evde TV'yi kapatın, çoluğunuzu, çocuğunuzu, annenizi, babanızı dinleyin.'' değerlendirmesini yaptı.

Şile'de de vatandaşlara hitap eden İmamoğlu, "Şile'yi İstanbul'un göz bebeği yapacağız. Pırıl pırıl bir ilçe olacak. O güzel Karadeniz'in o hırçın dalgalarındaki enerjiyle capcanlı olacak. 62 mahallesi, köyü, doya doya hizmet alacak. Duymayanlara, duyanlar duyursun.'' dedi.

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23 haziran CHP Ekrem İmamoğlu ibb başkan adayı istanbul seçim Şile Ümraniye

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