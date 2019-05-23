İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "23 Haziran'da, Peygamberimizin müjdelediği bu şehrin anahtarını almaya var mısınız? Ben varım, sonuna kadar mücadele etmeye varım. Benim için makam, mevki meselesi yok. Bütün makamları gördüm ama bu şehre hizmet aşkım, borcum var. Bu şehrin dünyada parmakla gösterilen bir şehir olması için hayallerim var, projelerim var." dedi. Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca düzenlenen sahur programında partililere hitap etti. Seçimin neden yenilendiğini anlatmaya gerek duymadığını, gündemin seçimin iptali, seçimin tekrarıyla ilgili devam etmesinin İstanbul'a, İstanbulluya hiçbir faydası olmadığını, artık İstanbul'un Türkiye'deki, dünyadaki yerinin, 15 milyon İstanbullunun geleceğinin konuşulması gerektiğini belirten Yıldırım, "Ne yazık ki bu anlamsız tartışmalar yüzünden biz bir türlü İstanbul gündemine gelemiyoruz. Bir mağduriyet edebiyatıdır gidiyor. 31 Mart seçimlerinin en büyük mağduru 8,5 milyon oy veren İstanbullular. Bu mağduriyete sebep olanları kınıyorum." ifadelerini kullandı.

Binali Yıldırım, şöyle devam etti: "İşinizi düzgün yapmayacaksınız ve bu kepazeliği dünya markası İstanbul'a yaşatacaksınız, ondan sonra da bizi suçlayacaksınız. Gerçek mağdur benim açık söyleyeyim. Sandığa atılan o oyları gitmesi gereken yere götürmediniz. Yolda, orada, burada hiç ediliyorlar ve bu mağduriyet oluştu. Bu açık." "Biz niye başımızı öne eğeceğiz kardeşim?" diyen Yıldırım, "Ne yaptık? Günahımız ne? Sandık başkanlarını biz mi tayin ettik? Orada yapılan hileleri, hurdaları biz mi yönettik? 'Çaldılar' dediğimiz zaman kıyamet koparıyorlar. Vurduğumuz yerden ses çıkıyor. Ne diyelim? Çıkın deyin ki 'Çalmadık'. Niye demiyorsunuz? Diyemezler. Seçime 30 gün kalan bu süre içerisinde gümbür gümbür meydanları inletmemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu. - "Mesele Türkiye ve İstanbul olunca hedef ülke Türkiye'dir" Binali Yıldırım, bugün çok ümitlendiğini, ilk gün birlikte yola çıktıkları arkadaşlarının bugün de yanında olduğunu dile getirdi. Bu oyunu daha önce de defalarca gördüklerini ifade eden Yıldırım, dünyada seçim iptal edilen ya da yenilen tek ülkenin Türkiye olmadığını söyledi.