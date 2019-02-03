CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, "Seçimi kazanmak, zafer kazanmak değil bizim için. Zafer savaşta olur. Biz hiçbir ayrım yapmadan, 5,5 milyon Ankaralı ile bu şehri ve ilçeleri kardeşçe kucaklayıp ileriye taşıyacağız." ifadesini kullandı.

Mansur Yavaş Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre Yavaş, Akyurt'ta "Mansur Yavaş Gönüllüleri" ile kahvaltıda bir araya geldi.

Buradaki konuşmasında Yavaş, Akyurt'ta arazilerin toplulaştırma projeleri olduğunu, otopark, temiz hava ve su, altyapı, imar gibi sorunların bulunduğunu belirtti.

Meslek kurslarını çoğaltıp gençlere meslek edindireceklerini, aynı zamanda da işletmelerin eleman sorununa da çözüm bulacaklarını vurgulayan Yavaş, Akyurt'ta bulunan besicilik ve tarım alanı için belediyede bir destek merkezi kurulacağını aktardı.

Yavaş, Avrupa Birliği ve devlet fonlarından yararlanmak isteyen besicilere ve çiftçiye, uzmanların yardımcı olacağını ifade etti.

Yapılan bütün harcamaların, su faturalarının arkasında yer alacağını belirten Yavaş, Türkiye'de ilk kez uygulanacak bu yöntemle vergilerin nereye gittiğinin kalem kalem görebileceğini bildirdi.