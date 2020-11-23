HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Bu şekilde selamlaşıyorsanız dikkat! Şaşırtan açıklama geldi

Bu şekilde selamlaşıyorsanız dikkat! Şaşırtan açıklama geldi

23.11.2020 08:27 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Bu şekilde selamlaşıyorsanız dikkat! Şaşırtan açıklama geldi

Koronavirüs hayatımızın her alanında ciddi değişikliklere neden oldu. Örneğin, selamlaşma şeklimiz değişti ve ortaya ellerin tokuşturulması gibi farklı selamlaşma şekilleri çıktı. Virüsten korunmak için yaptığımız bu selamlaşma türleri hakkında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın'dan şaşırtan açıklama geldi.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, yeni tip koronavirüs sürecinde tedbirlere uyulmasının önemine işaret ederek, Covid-19'un devam ettiğini, bu nedenle tedbirlere uyulmasının çok önemli olduğunu söyledi.

Kış aylarında solunum yolu enfeksiyonlarının daha fazla görüldüğünü anlatan Yalçın, hastalığa yakalanmamak için bağışıklık sisteminin en üst düzeyde tutulması gerektiğini belirtti. Yalçın, toplu yaşanılan yerlerde riskin daha fazla olduğunu, mümkün oldukça bu dönemde bir araya gelinmemesi gerektiğini ifade etti. Covid-19'un 8-9 saate kadar vücutta kalabildiğine değinen Yalçın, temizlik, maske ve mesafeye dikkat edilmediğinden ciddi vaka artışlarının görülmeye başladığını kaydetti.

TEMASLA SELAMLAŞMA RİSKLİ

Yalçın, ufacık bir ihmalin hastalığa yakalanmanın önünü açacağını belirterek, şöyle konuştu:

"Burada dikkatimizi çeken farklı selamlaşma türlerinin çıkmış olması. Covid-19 sürecinde, rehavete kapılarak, ellerin tokuşturulduğunu veya başka türlü temaslı selamlaşma türlerinin karşımıza çıktığını görüyoruz. Bunlar gerçekten çok riskli. Selamlaşma ritüellerini de bir şekilde engellememiz gerekiyor. Çünkü hastalık giderek daha da yaygınlaşmaya başladı. Ellerimiz, vücudumuzun en kirli yerlerinden. Mesela kendimizde virüs rahatsızlığı varsa, bunu başkasına dokunmakla artırıyoruz. Her türlü temastan kaçınmalıyız. Yemek öncesi ve sonrasında, bir yere dokunduğumuzda, alışveriş yaptığımızda ya da evdeki evcil hayvana dokunduğumuzda ellerimizi yıkamamız şart. En az 1.5 metrelik mesafeyi göz önünde tutarak, farklı selamlaşmalar yapılabilir. Bir sosyal temas olmadan bunu yapmakta yarar var."

Hastalığı atlatmış olmanın, yeniden yakalanılmayacağı anlamına gelmediğini vurgulayan Yalçın, tedbirlerin her zaman kişi bazlı en üst seviyede tutulması gerektiğini sözlerine ekledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kediyi kesip yemeye götürürken yakalandı Kediyi kesip yemeye götürürken yakalandı
Kediyi kesip yemeye götürürken yakalanmıştı! Vahşeti itiraf ettiKediyi kesip yemeye götürürken yakalanmıştı! Vahşeti itiraf etti
İstismar tartışmalarından sonra skandal karar! Netflix’in olay yaratan filmi Cuties En İyi Uluslararası Film dalında yarışıyor İstismar tartışmalarından sonra skandal karar! Netflix’in olay yaratan filmi Cuties En İyi Uluslararası Film dalında yarışıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Dikkatinden kaçmadı! Bakan Koca'dan Fatih Altaylı paylaşımı

Dikkatinden kaçmadı! Bakan Koca'dan Fatih Altaylı paylaşımı

Kısıtlamaya uymayan şahıs polisleri çileden çıkardı

Kısıtlamaya uymayan şahıs polisleri çileden çıkardı

Mehmet Şef gözyaşlarına boğuldu! MasterChef'te duygusal veda

Mehmet Şef gözyaşlarına boğuldu! MasterChef'te duygusal veda

Usta sanatçıdan üzücü haber! Sosyal medyadan duyurdu

Usta sanatçıdan üzücü haber! Sosyal medyadan duyurdu

Hastanede alarm verildi! 3 günde 50 sağlık çalışanı pozitif çıktı

Hastanede alarm verildi! 3 günde 50 sağlık çalışanı pozitif çıktı

2 kişi pozitif çıkınca 14 bin kişi zorla karantinaya alındı

2 kişi pozitif çıkınca 14 bin kişi zorla karantinaya alındı

İlginizi Çekebilir

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Bakan Koca paylaştı: İşte 21 Kasım koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 21 Kasım koronavirüs tablosu

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! AK Parti kongreleri ertelendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! AK Parti kongreleri ertelendi

Sosyal medyadan ihbar edildiler, otelde yakalandılar

Sosyal medyadan ihbar edildiler, otelde yakalandılar

Kan donduran olay! Boğazı kesilmiş halde bulundu

Kan donduran olay! Boğazı kesilmiş halde bulundu

Diğer Haberler

Öğretmenler Günü mesajları 2020... 24 Kasım Öğretmenler Günü 2 - 4 kıtalık şiirleri, tatil mi? Resimli Atatürk'ün Öğretmenler Günü sözleri!

Öğretmenler Günü şiirleri ve mesajları!

Bahçelievler'de pitbull tartışması cinayetle sonuçlandı

Pitbull tartışması cinayetle sonuçlandı

Kediyi kesip yemeye götürürken yakalanmıştı! Vahşeti itiraf etti

Kediyi kesip yemeye götürürken yakalanmıştı! Vahşeti itiraf etti

Kayaşehir'de İETT otobüsü yoldan çıktı

Kayaşehir'de feci kaza! Otobüs yoldan çıktı

Çanakkale'de piyasa değeri 4 milyon lira olan 2 fosil ele geçirildi

Çanakkale'de ele geçirildi! Piyasa değeri 4 milyon lira

Şaşırtan görüntü! Bina yıkıldı, tarihi eserler ortada kaldı

Şaşırtan görüntü! Bina yıkıldı, tarihi eserler ortada kaldı

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.