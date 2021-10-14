Bu şekilde tam 400 kalori yakabilirsiniz! İşte en kolay zayıflama yöntemi…

Spor yapmak sadece kilo vermek için değil hayatımızı sağlıklı ve zinde geçirmek içinde sıkça tavsiye ediliyor. Araştırmalara göre genç yaşlarda spor yapan kişilerin ileri yaşlarda da bu alışkanlığı devam ettirdiği gözlemleniyor. Spor yapmanın beden sağlığına olan etkisi dışında ruh sağlığına da etkisi içinde bulunduğumuz dönemde sıkça konuşuluyor.

Peki ama hangi spor kaç kalori harcamamıza sebep oluyor?

Hangi sporun kaç kalori yaktırdığını sizler için haberimizde bir araya getirdik.

Merdiven çıkmak: 30 dakika 320 kalori

Koşu: 30 dakika 450 kalori

Dağa tırmanmak: 30 dakika 370 kalori

Bisiklet sürmek: 30 dakika 300-400 kalori (Hıza göre değişkenlik gösteriyor.)

Yüzmek: 30 dakika 360 kalori

Boks: 30 dakika 325 kalori

Basketbol oynamak: 30 dakika 290 kalori

Kayak yapmak: 30 dakika 270 kalori

Buz pateni: 30 dakika 250 kalori

İp atlamak: 30 dakika 400 kalori

Dans etmek: 30 dakika 75 kalori (Hafif tempo.)

Aerobik: 30 dakika 240 kalori (Hafif tempo.)

Tenis oynamak: 30 dakika 240 kalori

Voleybol oynamak: 30 dakika 140 kalori

Futbol oynamak: 30 dakika 240 kalori



