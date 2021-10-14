Bu şekilde tam 400 kalori yakabilirsiniz! İşte en kolay zayıflama yöntemi…

Spor yapmak sadece kilo vermek için değil hayatımızı sağlıklı ve zinde geçirmek içinde sıkça tavsiye ediliyor. Araştırmalara göre genç yaşlarda spor yapan kişilerin ileri yaşlarda da bu alışkanlığı devam ettirdiği gözlemleniyor. Spor yapmanın beden sağlığına olan etkisi dışında ruh sağlığına da etkisi içinde bulunduğumuz dönemde sıkça konuşuluyor.
Peki ama hangi spor kaç kalori harcamamıza sebep oluyor?
Hangi sporun kaç kalori yaktırdığını sizler için haberimizde bir araya getirdik.
Merdiven çıkmak: 30 dakika 320 kalori
Koşu: 30 dakika 450 kalori
Dağa tırmanmak: 30 dakika 370 kalori
Bisiklet sürmek: 30 dakika 300-400 kalori (Hıza göre değişkenlik gösteriyor.)
Yüzmek: 30 dakika 360 kalori
Boks: 30 dakika 325 kalori
Basketbol oynamak: 30 dakika 290 kalori
Kayak yapmak: 30 dakika 270 kalori
Buz pateni: 30 dakika 250 kalori
İp atlamak: 30 dakika 400 kalori
Dans etmek: 30 dakika 75 kalori (Hafif tempo.)
Aerobik: 30 dakika 240 kalori (Hafif tempo.)
Tenis oynamak: 30 dakika 240 kalori
Voleybol oynamak: 30 dakika 140 kalori
Futbol oynamak: 30 dakika 240 kalori
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