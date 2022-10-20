Bu şekilde uyuyorsanız büyük tehlike altındasınız! Ölümcül hastalıklara yakalanma riskinizi artırıyor

Uyku konusunda çok çeşitli sorunlar bulunuyor. Bu sorunlar arasında yer alan uykusuzluk en büyük problemlerden. Uykusuzluk nedeniyle birçok kişi uykusunu yeterli seviyede alamıyor. Az uyumak günden kazanmanızı sağlasa da sağlığınıza büyük darbe vuruyor. Yapılan araştırmalara göre geceleri 5 saatten az uyumak kalp krizi riskinizi artırıyor. Kısa uyuyan kişilerin ciddi hastalıklara yakalanma riskinin yüzde 40 daha fazla olduğu öğrenildi.

SAĞLIK İÇİN 7-8 SAAT UYUMAK ŞART

Kanser , kalp hastalığı ve şeker hastalığının tümü yorgunluk tarafından tetiklenebilir veya daha da kötüleşebilir. University College London bilim adamları, 50'li, 60'lı ve 70'li yaşlardaki 7.000 İngiliz'den gelen verileri inceledi. Dr Severine Sabia şunları söyledi: “Yaşlı yetişkinlerin yarısından fazlasının artık en az iki kronik hastalığı var ve bu, halk sağlığı için büyük bir zorluk olduğunu kanıtlıyor. İnsanlar yaşlandıkça uyku alışkanlıkları ve uyku yapısı değişiyor, ancak gece yedi ila sekiz saat uyunması tavsiye ediliyor."

65 YAŞ ÜSTÜ KİŞİLER BİRAZ DAHA AZ UYUYABİLİR

NHS yönergeleri , 65 yaş üstü kişilerin “biraz daha az uykuya ihtiyacı olduğunu” söylüyor ancak yine de yedi ila sekiz saat arası tavsiye ediyor. UCL çalışması, önerilen miktarın altı veya yedi saatinin bile sağlığınız için beş saatten daha iyi olduğunu buldu. Veriler, 50, 60 veya 70 yaşlarında gece başına beş saatten az uyuyan kişilerin, beş ila yedi saat arasında uyuyanlara kıyasla, birden fazla ciddi sağlık sorununa sahip olma olasılığının yüzde 40'a kadar daha fazla olduğunu gösterdi.

75 YAŞINDAN ÖNCE ÖLME RİSKİNİ ARTIRIYOR

Uzmanlar, PLOS Medicine dergisinde 50 yaşında çok az uykuyla yaşamanın 75 yaşından önce ölme riskini dörtte bir oranında artırdığını söyledi. Eski ABD Başkanı Donald Trump, doktorları tarafından her gece sadece dört ila beş saat uyuklayarak geçirdiğini söyledi. Hemşire Jo Whitmore şunları söyledi: “Yeterli uyku almak vücudunuzun dinlenmesini sağlar. “Kötü uykunun kalp hastalığı veya felç riskini artırabileceği, iltihabı ve kan basıncını artırarak da dahil olmak üzere birçok tehlikeli sonuca yol açabileceği belirtiliyor."



