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Bu seks alışkanlıkları sizi kanser yapabilir

14.10.2022 21:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bazı davranışlar, HPV ile ilişkili kanser geliştirme olasılığınızı dört kat artırabilir. Ağız ve boğazı enfekte edebilen insan papilloma virüsü (HPV), orofaringeal kanserin (Ağız kanserleri) en büyük risk faktörlerinden biridir. Önceki çalışmalar, oral seks yapmanın HPV ile ilişkili orofaringeal kanserin yanı sıra HPV'ye yakalanma olasılığını artırabileceği ortaya çıktı.

Bu seks alışkanlıkları sizi kanser yapabilir

Amerikan Kanser Derneği'nin hakemli bir dergisi olan CANCER'da çevrimiçi olarak yayınlanan yeni bir araştırma, belirli oral seks alışkanlıklarının kansere yakalanma şansını dört kattan fazla artırabileceği sonucuna vardı.

HPV ile ilişkili orofaringeal kanseri olan ve olmayan 163 bireyi içeren çalışma, 10'dan fazla oral seks partneri olanların HPV ile ilişkili orofaringeal kansere sahip olma olasılığının 4.3 kat daha fazla olduğunu buldu.

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Ayrıca diğer oral seks faktörlerinin kanser olasılığını etkilediğini buldular. Daha genç yaşta oral seks yapmak, daha kısa sürede daha fazla partner (oral seks yoğunluğu), gençken daha yaşlı cinsel partnerleri olan kişiler ve evlilik dışı partnerleri olan kişilerde HPV ile ilişkili orofaringeal kanser olma olasılığı daha yüksekti.

İLİŞKİ DİNAMİKLERİ KANSERLE BAĞLANTILI

Johns Hopkins Hastanesi Kulak Burun Boğaz uzmanı Virginia Drake, "Çalışmamız, ilişki dinamiklerinin bağımsız olarak artan kanser riski ile ilişkili olduğunu gösterdi; bunun nedeni, bu ilişki boyutlarının HPV'ye maruz kalma olasılığının daha yüksek vekil olmalarıdır."

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Dr. Drake ayrıca çalışmanın bir başka şaşırtıcı bulgusunu da ortaya koyuyor: HPV ile ilişkili orofaringeal kansere (E6) özgü bir antikora sahip kansersiz (kontroller) dokuz çalışma katılımcısının belirlenmesi. “Kanser teşhisine sahip olmasalar da bugüne kadar yapılan araştırmalar bunların kanser öncesi belirteçler olduğunu ve kanser riskinin arttığının bir göstergesi olabileceğini gösteriyor” diye açıklıyor.

HPV VE HPV İLE İLİŞKİLİ KANSERLERDEN NASIL KAÇINILIR?

HPV ile ilişkili orofaringeal kanserden kaçınmanın en iyi yolu, ilk etapta bir HPV enfeksiyonunu önlemektir. "Tüm cinsel yolla bulaşan hastalıklar gibi, enfeksiyon riski, potansiyel olarak HPV taşıyabilecek yeni partnerlere maruz kalma ile ilgilidir." diyor Dr. Drake. Uzmanlar bunu önleminin en önemli yolunun HPV aşısını yaptırmak olduğunun altını çiziyor.


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Anahtar Kelimeler:
seks cinsel hastalık hpv
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