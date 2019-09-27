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"Bu sempozyum unutulmayacaktır"

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2019 15:52 | Son Güncelleme

Kocaeli Üniversitesinin ev sahipliğinde, "Kocaeli ve Düzce Depremlerinin 20. Yılına Özel Sempozyum" temasıyla düzenlenen 6. Uluslararası Deprem Sempozyumu sona erdi - Prof. Dr. Fadime Sertçelik: - "(İstanbul'daki deprem) İlk olarak hayretle baktık etrafımıza ve daha sonra bilim insanları gereğini yapmak için harekete geçti. Bu sempozyum unutulmayacaktır. Bizler için de farklı bir deneyim oldu"

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Mühendislik Fakültesi Sismoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fadime Sertçelik, Marmara Denizi'nde dün meydana gelen ve Kocaeli'de de hissedilen 5,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "İlk olarak hayretle baktık etrafımıza ve daha sonra bilim insanları gereğini yapmak için harekete geçti. Bu sempozyum unutulmayacaktır. Bizler için de farklı bir deneyim oldu." dedi.

KOÜ'nün ev sahipliğinde "Kocaeli ve Düzce Depremlerinin 20. Yılına Özel Sempozyum" temasıyla düzenlenen, 9 ülkeden 300 akademisyenin katıldığı 6. Uluslararası Deprem Sempozyumu (IESKO2019) sona erdi.

Sempozyum Düzenleme Kurulunun başkanlığını da yapan Prof. Dr. Fadime Sertçelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, planlanan sunum, panel ve sergilerin, sempozyum kapsamında gerçekleştirildiğini söyledi.

Programı tasarlarken sunumlarla ilgili incelemeler yaptıklarını ifade eden Sertçelik, dün panel sırasında gerçekleşen ve Kocaeli'de de hissedilen, merkez üssü Marmara Denizi Silivri olan 5,8 büyüklüğündeki depremin, sempozyumun önemini ortaya koyduğunu kaydetti.

Sertçelik, paneldeki depremde sarsıntının bitmesini beklediklerini daha sonra analizler gerçekleştirdiklerini dile getirerek, gece boyunca çalışmalar yürüttüklerini bildirdi.

Verileri sürekli kontrol ettiklerini anlatan Sertçelik, "Maalesef Türkiye'de sosyal medyadaki bilgi kirliliğiyle baş etmek için elimizden geldiği kadar bilgi vermeye çalıştık. Olası Marmara Depremi'nde 20 yıldır ne kadar hazırlık yaptık, neredeyiz, ne eksik ve ne kadar daha yolumuz var? Bunları tartışırken aslında Marmara'daki bir deprem için yapmamız gereken çok şey olduğu da ortaya kondu. Kocaeli olarak hazırlık yapmalıyız. Kocaeli'ye, olası bir Marmara Depremi'nde üzerine çok fazla sorumluluk düşüyor." diye konuştu.

- "Bizler için de farklı bir deneyim oldu"

Sempozyumdaki bir panel anında deprem meydana geldiğini aktaran Sertçelik, "Şu ana kadar deprem konuşulurken depremin yaşandığı bir sempozyum kayıtlarda yok. Belki sempozyum olmuştur ama depremi konuşurken depremin odağında deprem yaşamak bizlere nasip oldu." dedi.

"Olan deprem büyük bir deprem değil ama olası bir Marmara Depremi'nin beklendiği zamanlarda sempozyumu düzenliyor olmak ve onu yaşamak herkese nasip olmaz." ifadesini kullanan Sertçelik, "İlk olarak hayretle baktık etrafımıza ve daha sonra bilim insanları gereğini yapmak için harekete geçti. Bu sempozyum unutulmayacaktır. Bizler için de farklı bir deneyim oldu." şeklinde konuştu.

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6. Uluslararası Deprem Sempozyumu deprem Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Prof. Dr. Fadime Sertçelik

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