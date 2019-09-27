KOCAELİ (AA) - Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Mühendislik Fakültesi Sismoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fadime Sertçelik, Marmara Denizi'nde dün meydana gelen ve Kocaeli'de de hissedilen 5,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "İlk olarak hayretle baktık etrafımıza ve daha sonra bilim insanları gereğini yapmak için harekete geçti. Bu sempozyum unutulmayacaktır. Bizler için de farklı bir deneyim oldu." dedi.

KOÜ'nün ev sahipliğinde "Kocaeli ve Düzce Depremlerinin 20. Yılına Özel Sempozyum" temasıyla düzenlenen, 9 ülkeden 300 akademisyenin katıldığı 6. Uluslararası Deprem Sempozyumu (IESKO2019) sona erdi.

Sempozyum Düzenleme Kurulunun başkanlığını da yapan Prof. Dr. Fadime Sertçelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, planlanan sunum, panel ve sergilerin, sempozyum kapsamında gerçekleştirildiğini söyledi.

Programı tasarlarken sunumlarla ilgili incelemeler yaptıklarını ifade eden Sertçelik, dün panel sırasında gerçekleşen ve Kocaeli'de de hissedilen, merkez üssü Marmara Denizi Silivri olan 5,8 büyüklüğündeki depremin, sempozyumun önemini ortaya koyduğunu kaydetti.