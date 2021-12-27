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Bu sene 2022 milli piyango büyük ikramiye ne kadar olacak? Yılbaşında ne kadar dağıtılacak?

27.12.2021 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yılbaşına geri sayım başladı. Geleneksel olarak her yıl, yeni yıla girerken yapılan Millî Piyango yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye, herkesin hayalini süslüyor. Yeni yıla bir ya da birkaç kişi, milyoner olarak girecek.

Büyük ikramiyenin dışında yılbaşında birçok kalemde ikramiyeler dağıtılacak. Çeyrek, yarım ve tam bilet sahipleri, ikramiyeleri de biletlerine göre alacak. Örneğin çeyrek bilet sahibi bir talihli, yılbaşı büyük ikramiyesi olan 120 milyon TL’nin çeyreğini alabilecek.

2022 YILBAŞI BÜYÜK İKRAMİYESİ NE KADAR?

Tam bilet 120 Türk lirası, yarım bilet 60 Türk lirası, çeyrek bilet ise 30 Türk lirası üzerinden satılıyor.

Dağıtılacak ikramiye tutarı ise şu şekilde olacak;

Bu sene 2022 milli piyango büyük ikramiye ne kadar olacak? Yılbaşında ne kadar dağıtılacak

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Millî Piyango yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar çekiliş sürecek. Millî Piyango Yılbaşı Sonuçları 31 Aralık 2021’de gece yarısı millipiyangoonline.com internet adresinden paylaşılacak.

Verilecek toplam ikramiye 670 milyon 760 bin Türk lirası olacağı çekilişin ardından, amorti sonuçları da dâhil olmak üzere biletlere ikramiye çıkıp çıkmadığı millipiyangoonline.com internet sayfasından öğrenilecek.

MİLLİ PİYANGO OYNAMANIN KURALLARI

Milli Piyango biletleri; çeyrek bilet, yarım bilet ve tam bilet olmak üzere üçe ayrılır. Oynanan ve kazanılan bilet yarım biletse ikramiyenin yarısı; çeyrek biletse ikramiyenin çeyreği, tamsa ikramiyenin tamamı kazanılır.

Kazanan kategoriler çekilişlerde değişkenlik gösterir. Milli Piyango’da iki tane özel kategori vardır. Amorti, son kazanan kategoridir. Birincisi 0-4 arasından ikincisi 5-9 arasından olmak üzere iki basamak çekilir. Son basamağı bu 2 sayıdan biri olan biletler amorti ikramiyesinin sahibi olur.

Teselli kategorisi, en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının her basamağındaki numaraya göre bir farklılık gösterebiliyor. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgi ise https://www.millipiyangoonline.com/milli-piyango/kurallar sayfasında yer alıyor.

MPİ BÜYÜK İKRAMİYE SAAT KAÇTA ÇEKİLECEK?

Milli Piyango yılbaşında yapacağı 120 milyon TL'lik büyük ikramiye çekilişini 31 Aralık akşamı saat 23.00’te gerçekleştirecek.

AMORTİ, 2 BİN, 6 BİN, 12 BİN VE 120 BİN TL ÇEKİLİŞ SAATLERİ

31 Aralık Cuma akşamı ilk çekilişler saat 17.00’de başlayacak. 12 bin Türk lirası ve 12 milyon Türk lirası kazanan numaralar saat 17.00’de gerçekleşen çekilişle belirlenecek.

6 bin Türk lirası kazanan numaraların çekilişi ise saat 18.30’da yapılacak.

Saat 20.30’da yapılacak çekilişle ise 240 Türk lirası -2 bin Türk lirası kazanan numaralar belli olacak.

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