Bu sene 65.si yapılan Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri ile Akşehir sanata doydu!

Temsili Nasreddin Hoca’yı sanatçı İlker Ayrık’ın canlandırdığı şenlik kapsamında Gazapizm’den, Aleyna Tilki’ye, Sunay Akın’dana Deniz Zeyrek’e, Volkan Kanok’a, Ümit Besen ve Pamela’ya, Melihat Gülses’ten, Coşkun Demir’e pek çok sanatçı şenlik sever misafirlerle buluşturuldu.

‘Akşehir geri dönüyor!’ mottosu ile planlanan 65. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri kapsamında birçok alandan mesleğinin en iyileri misafirler ile bir araya getirildi. Şenlik kapsamında tiyatro oyunları, resim sergileri, çocuklar için etkinlik atölyeleri, gündemden düşmeyen sanatçılar, halk oyunları paramotor gösterileri ve daha nice gösteri altı gün boyunca Akşehir’i ziyaret eden misafirlerle buluştu.

Büyük Yelpazenin Parçaları Bir Araya Geldi!

5 Temmuz sabahı, geleneksel dellâl daveti ve Temsili Nasreddin Hoca İlker Ayrık’ın türbesinden çağırılması gibi kültürel etkinliklerle başlayan şenlik, akşam resmi açılış töreni ile taçlandırıldı. Açılış törenine Konya Milletvekilleri Orhan Erdem, Barış Bektaş ve Ali Yüksel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal ve ilçe protokol üyeleri katılım sağladı. Açılışın ardından geleneksel Altın Eşek Ödülleri sahiplerini buldu ve ardından usta oyuncular Şevket Çoruh ve Günay Karacaoğlu’nun sahneye taşıdığı Bir Baba Hamlet oyunu sahnelendi.

Usta İsimler Sunay Akın ve Deniz Zeyrek ile Kültür Dolu Sohbetler

Şenlik boyunca birçok isme, farklı kulvarlardaki birçok etkinliğe ev sahipliği yapan Akşehir, gazeteci yazar Deniz Zeyrek ve şair-yazar Sunay Akın’ı misafir etti. Her iki önemli şahsiyet de Akşehir’e karşı hayranlıklarını ifade ederek dinleyicileri ile bir araya geldi.

Sunay Akın tek kişilik kadrosuyla ‘Cumhuriyet Yolunda Akşehir’ dedi ve anlattı. Ardından Deniz Zeyrek şu ifadeleri kullandı; “Hani Atatürk için derler ya, ‘Olmasaydın Olmazdık’ diye, işte Akşehir’de o konumda. Akşehir olmasaydı, Sakarya olmasaydı, Kocatepe olmasaydı Anadolu da olmazdı. Hep bunun bilinciyle hareket etmek lazım, hep buna sahip çıkmak lazım. Bu toprakla Türkiye’nin şekillendiği, zafer yolunda en büyük katkıyı veren topraklar. O sebeple Akşehirli olduğunuz için çok şanslısınız, kıymetini bilin.”

Türkiye'de Bir İlk; Mizah Yolu

Akşehir’de şenlik kapsamında gerçekleştirilen ve Türkiye’de bir ilk olan Nasreddin Hoca Mizah Yolu ile şehrin tarihinin ve kültürünün canlandırılması amaçlandı. Nasreddin Hoca’nın gezdiği sokakların, anlattığı fıkraların, oturduğu taşların hatta ve hatta o dönemde yaşanan olayların canlandırıldığı mizah yolu yerli yabancı ziyaretçiler tarafından büyük bir ilgi gördü. Şenlik boyunca gecesi ayrı gündüzü ayrı olan tarihi sokak misafirler ile doldu, taştı.

Eşşekten indi Paramotora Bindi

Nasreddin Hoca 800 yıl sonra uyandı, sarığını kuşandı gökyüzünde süzüldü. 65. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri kapsamında gerçekleştirilen paramotor gösterisi ile Nasreddin Hoca çağa ayak uydurarak Akşehir semalarında süzüldü. Paramotor ile Akşehir semalarını renklendirdi. Şenlik boyunca devam eden paramotor etkinliği şehir sakinleri tarafından ilgiyle karşılandı. Akşehir, Nasreddin Hoca’yı Mizah Yolu’nda, Akşehir sokaklarında, paramotorda veya göle maya çalarken görebilmek için 5-10 Temmuz tarihleri arasında herkesi bekliyor.

Sanat Dünyasının Devleri Akşehir'de!

Gerçekleştirilen etkinlikler, konserler ve tiyatrolar ile Temmuz ayını taçlandıran 65. Uluslararası Nasreddin Hoca Şenlikleri kapsamında sanat dünyasının enleri ziyaretçilerle buluştu. Pop müziğinin öncül isimlerinden Gazapizm, Volkan Konak, Aleyna Tilki, Mehmet&Enes Kılınç, Zeynep Betül Akyıldız, Ümit Besen ve Pamela altı gün boyunca Açık Hava Tiyatrosunu dolduran ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşattı.

Gazapizm alevli sahne şovlarıyla dinleyenleri mest ederken, ‘vefa borcumu ödemeye geldim’ diyen Volkan Konak ‘dostum dostum’ şarkısıyla misafirleri selamladı.

Nasreddin Hoca Şenlikleri kapsamında son gün sahne alan Ümit Besen ve Pamela, yoğun yağmura rağmen sahne aldı. Misafirler sağanak yağmur altında sanatçıların sahneye çıkmasını bekledi ve seslendirilen şarkılara eşlik etti. Hep bir ağızdan söylenen şarkılarda sanatçı Ümit Besen ve Pamela dans ederek renkli görüntülere imza attı.

Her yaştan ve her kesimden katılımcının keyifli vakit geçirmesi için özel olarak programlanan 65. Uluslararası Nasreddin Hoca Şenlikleri kapsamında son gün konseri sanatçı Zeynep Betül Akyıldız tarafından gerçekleştirildi. Akşehir Kültür Merkezi’nde sahne alan sanatçı ve ekibi kadınlara özel konser verdi. Konserde Zeynep Betül Akyıldız ve yedi solist, bir piyanist, iki basgitar ve keman sanatçısı sahne aldı. Kadınların doyasıya eğlendiği konserde ekip arkadaşları tarafından sanatçıya doğum günü sürprizi yapıldı.

Binbir Gece Masallarını Andıran Akşehir Etkinlikleri

Bütün çeşitlilikten bir dal, her alandan bir parça barındıran 65. Uluslararası Nasreddin Hoca Şenlikleri sunduğu etkinlik yelpazesi ile misafirlerin dolu dolu bir şenlik geçirmesini sağladı. Bu yıl da mizah kenti Akşehir'de 65. Uluslararası Nasreddin Hoca Şenlikleri, katılımcıları güldürmeye ve güldürürken düşündürmeye devam ediyor. Şenlikte trap atışı yarışması, halkoyunları atölye çalışmaları, temsili Nasreddin Hoca ile tarihi Akşehir sokaklarında tiyatral gezinti, yerli ve yabancı halk dansları gösterileri, zumba etkinliği, Operanın Kadınları, zumba, uluslararası halk oyunları gösterileri, çocuklar için tiyatrolar, karikatür yarışmaları, resim çalıştaylarının yanı sıra Türk Sanat Müziğinin kadife sesli şarkıcısı Melihat Gülses, Cem Karaca ve Barış Manço şarkılarını seslendiren Göksel Doğançay gibi sanatçıları da sahnelerinde ağırladı.



