Bu sene tatil cep yakacak! Çeşme, Bodrum'la yarışıyor! Sadece deniz keyfi yapmanın bedeli...

Turizm cenneti Türkiye'de yaz sezonunun başlamasıyla plaj ve otellerde hareketlilik başladı. Hizmet kalitesine göre farklı fiyat tarifeleriyle yerli ve yabancı turistler ağırlanıyor.

ÇEŞME, BODRUM'LA YARIŞIYOR

Yaz sezonun açılmasıyla birlikte fiyatlar yine birçok yerde uçuşa geçti. Bodrum'da bir hamburgerin fiyatının 1300, beache girişin ise 1500 TL olmasının ardından benzer bir haber Çeşme'den de geldi.

DENİZ KEYFİNİN BEDELİ CEP YAKIYOR

Takvim'in haberine göre Çeşme'nin popüler beachlerinde giriş ücreti 500 lira. Bu fiyata sadece şezlong ile havlu hizmeti sunan mekanlar, içeride de en az 500 lira harcanmasını şart koşuyor. Ayrıca, plajlardaki otomobil için ayrılmış park alanları için 100 TL ücreti zorunlu kılınıyor. Böylece Çeşme'de deniz keyfi yapmanın bedeli en az 1.100 TL'ye çıkıyor.

Çeşme'deki aynı mekanlarda kokoreç 195, bir top dondurma 50, 0.75 cl su 70 TL, hamburger 180 ve bir fincan kahve 50 TL'den müşteriye sunuluyor.

