Bu senenin en büyük yayın balığı yakalandı

Samsun’da sezonun en büyük yayını olarak kayıtlara geçen 2 metre 10 santim uzunluğunda, 130 kilo ağırlığındaki yayın balığı, vatandaşların ilgi odağı oldu.

Av sezonuna bollukla girilen Karadeniz’de hava şartlarından dolayı balıkların fiyatı eylül ayının başına göre biraz arttı. Fiyatlara rağmen vatandaşların balıklara olan ilgisinde azalma olmazken, bu sezonun en büyük yayın balığı vatandaşların ilgi odağı oldu. 2 metre 10 santim uzunluğunda, 130 kilo ağırlığındaki yayın balığını tezgahta gören vatandaşlar, şaşkınlıklarını gizleyemediler. Balıkçılar, 2 metreden uzun olan yayın balığının bu sezon yakalanan en büyük yayın balığı olduğunu söylediler.

“Bu sezonun en büyük balığını yakaladık”

Av sezonunun en büyük balığını yakaladıklarını ifade eden balık satıcısı Halil Kıyak, “Dev yayın, Bafra’nın Kolay Mahallesi’ndeki Altınkaya Barajı’nda yakalandı. Boyu 2 metreden fazla. 130 kilo ağırlığında geliyor. Bu sene ilk defa böyle büyük bir yayın yakalandı. Kilosunu 30 liradan satacağız” dedi.