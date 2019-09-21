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Bu senenin en büyük yayın balığı yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2019 14:59 | Son Güncelleme

Samsun’da sezonun en büyük yayını olarak kayıtlara geçen 2 metre 10 santim uzunluğunda, 130 kilo ağırlığındaki yayın balığı, vatandaşların ilgi odağı oldu.Av sezonuna bollukla girilen Karadeniz’de hava şartlarından dolayı balıkların fiyatı eylül ayının başına göre biraz arttı.

Samsun’da sezonun en büyük yayını olarak kayıtlara geçen 2 metre 10 santim uzunluğunda, 130 kilo ağırlığındaki yayın balığı, vatandaşların ilgi odağı oldu.
Av sezonuna bollukla girilen Karadeniz’de hava şartlarından dolayı balıkların fiyatı eylül ayının başına göre biraz arttı. Fiyatlara rağmen vatandaşların balıklara olan ilgisinde azalma olmazken, bu sezonun en büyük yayın balığı vatandaşların ilgi odağı oldu. 2 metre 10 santim uzunluğunda, 130 kilo ağırlığındaki yayın balığını tezgahta gören vatandaşlar, şaşkınlıklarını gizleyemediler. Balıkçılar, 2 metreden uzun olan yayın balığının bu sezon yakalanan en büyük yayın balığı olduğunu söylediler.

“Bu sezonun en büyük balığını yakaladık”
Av sezonunun en büyük balığını yakaladıklarını ifade eden balık satıcısı Halil Kıyak, “Dev yayın, Bafra’nın Kolay Mahallesi’ndeki Altınkaya Barajı’nda yakalandı. Boyu 2 metreden fazla. 130 kilo ağırlığında geliyor. Bu sene ilk defa böyle büyük bir yayın yakalandı. Kilosunu 30 liradan satacağız” dedi.

“130 kiloluk yayının kilosu 30 liradan satılıyor”
Balığın kilosunun 30 liradan satışa çıkarıldığını belirten balık satıcısı Halit Bayrak, “Çok güzel bir balık yakaladık. Bu büyüklükteki bir balık, bayağıdır çıkmıyordu. 2 metreden uzun ve 130 kilo ağırlığında. Kesilmiş halde kilosunu 30 liradan satıyoruz. Bu sezon bu kadar büyük bir balık gelmedi. Bu sezon genelde 1-1,5 metre uzunluğundaki yayınlar geliyordu. İlk defa 2 metrenin üstünde bir yayın geldi” diye konuştu.
Dev yayın balığını gören vatandaşlar da hayatlarında ilk kez bu kadar büyük bir yayın balığı gördüklerini dile getirerek, balığı incelediler.

“Balık fiyatları arttı”
Sezon açılışına oranla balık fiyatlarında artış yaşandığını ifade eden Onur Can Köse ise şunları söyledi:
“2-3 gündür hava koşulları nedeniyle balık az çıkıyor. Kayıklar denize çıkamadığı için balık piyasası yükseldi. Sezon başında kilosu 10 liraya satılan barbun bugün 20 liradan satılıyor. Mezgit de aynı şekilde. Levrek, somon, alabalık ve çupranın kilosu 25 lira. İstavrit 10, kefal de kilo 15 liradan satılıyor. Fiyatlara rağmen vatandaşın balığa ilgisi büyük. Kayıkların denize açılmasıyla birlikte fiyatların düşeceğini ve işlerin daha da artacağını düşünüyoruz.”

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