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"Bu senenin flash eseri Göbeklitepe olacak"

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 18:02 | Son Güncelleme

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan: - "DOB olarak muazzam bir prodüksiyon hazırlıyoruz. Bu senenin flash eseri Göbeklitepe olacak. Bir oratoryo kantat şeklinde, dansla süslediğimiz, teknolojinin nimetlerini çok ciddi anlamda kullandığımız, müzikal ve görsel anlamda bir şov olan dünyanın her yerinde yüz akıyla sergileyebileceğimiz Göbeklitepe projesini hayata geçireceğiz" - "Bu sanat sezonunda toplam193 prodüksiyonu 794 temsille izleyiciyle buluşturacağız"

Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürü Murat Karahan, yeni sanat sezonunun flash eserinin "Göbeklitepe" olacağını belirterek, "Bir oratoryo kantat şeklinde, dansla süslediğimiz, teknolojinin nimetlerini çok ciddi anlamda kullandığımız, müzikal ve görsel anlamda bir şov olan dünyanın her yerinde yüz akıyla sergileyebileceğimiz Göbeklitepe projesini hayata geçireceğiz." dedi.

Karahan, Opera binasında düzenlediği basın toplantısında, yeni sanat sezonunda DOB Genel Müdürlüğü sahnelerine çıkacak eserlere ilişkin bilgi verdi.

Yeni sezonda geçen senelerde büyük beğeni kazanmış eserlerin yanında yepyeni prodüksiyonları da sanatseverlerle buluşturacaklarını dile getiren Karahan, "Bu sezon geçen sezonun da üzerine çıkıp rekorlar kıracağımızı öngörüyoruz." ifadesini kullandı.

Ankara DOB'un aralarında Aida, Sevil Berberi, Kuğu Gölü, Damdaki Kemancı'nın da bulunduğu 29 ayrı prodüksiyonla 160 temsil gerçekleştireceğini anlatan Karahan, unutulmaz soprano Leyla Gencer Belgeseli ve Anma Konseri'ni de izleyiciyle buluşturacaklarını söyledi.

İstanbul DOB'ta 30 yıl aradan sonra Evita müzikalinin, 20 yıl sonra da Carmen operasının sergileneceğini belirten Karahan, aralarında birçok yeni eserin bulunduğu 39 prodüksiyonla 156 temsil yapılacağını bildirdi.

Karahan, İzmir DOB'un yeni sezonda La Boheme, La Traviata operaları, 5. Murat ve Carmen balelerinin de aralarında bulunduğu 34 prodüksiyonu sanatseverlerle buluşturacağını dile getirdi.

Antalya DOB'un 31 prodüksiyonla izleyici karşısına çıkacağını, eserler arasında Kanlı Nigar, Sevil Berberi, Kamelyalı Kadın ve Şehrazat Balesi'nin bulunduğunu belirten Karahan, Mersin DOB'un ise Carmina Burana, Amedeus, Yeşilçam Filmleri konseri, Senfonik Neşet Ertaş Türküleri Konseri, Şen Dul opereti gibi birbirinden farklı 30 prodüksiyonu sahneleyeceğini, 114 temsil yapacağını kaydetti.

Karahan, 30 prodüksiyonla 104 kez perde diyecek Samsun DOB'ta Çalıkuşu, Arda Boyları, Altın Ejderha, Hisseli Harikalar Kumpanyası gibi eserlerin yanı sıra Milli Mücadele'nin 100. yılı dolayısıyla hazırlanan Yeniden Doğuş operasının da izleyiciye sunuyacağını söyledi.

Yeniden Doğuş için "Büyük Atatürk'ün de sahnede canlandırıldığı manevi değeri çok büyük bir eser." değerlendirmesinde bulunan Karahan, eserin turnelerle diğer illerde de sergileneceğini bildirdi.

Karahan, tüm sezon boyunca, opera, bale, konserler, çocuk eserlerinin de dahil olduğu toplam 193 prodüksiyonu 794 temsille izleyiciyle buluşturacaklarını kaydederek, geçen seneki doluluk oranlarının da üzerine çıkacaklarına olan inancını dile getirdi.

- "Göbeklitepe yılına özel eser"

Murat Karahan, 2018 Troya yılı için sahnelenen Troya epik operasının büyük bir ilgiyle karşılandığını, Bolşoy Sahnesi'nde dakikalarca ayakta alkışlandığını hatırlatarak, 2019 Göbeklitepe yılına özel olarak da bir eser hazırlandığını bildirdi. Karahan, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu senenin flash eseri Göbeklitepe olacak. DOB olarak muazzam bir prodüksiyon hazırlıyoruz. Bir oratoryo kantat şeklinde dansla süslediğimiz, teknolojinin nimetlerini çok ciddi anlamda kullandığımız, müzikal ve görsel anlamda bir şov olacak, dünyanın her yerinde yüz akıyla sergileyebileceğimiz Göbeklitepe projesini hazırlıyoruz." diye konuştu.

Karahan, Göbeklitepe'nin prömiyerinin aralık ayında Ankara'da yapılacağını sözlerine ekledi.

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