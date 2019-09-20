"Bu senenin flash eseri Göbeklitepe olacak"

Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürü Murat Karahan, yeni sanat sezonunun flash eserinin "Göbeklitepe" olacağını belirterek, "Bir oratoryo kantat şeklinde, dansla süslediğimiz, teknolojinin nimetlerini çok ciddi anlamda kullandığımız, müzikal ve görsel anlamda bir şov olan dünyanın her yerinde yüz akıyla sergileyebileceğimiz Göbeklitepe projesini hayata geçireceğiz." dedi.

Karahan, Opera binasında düzenlediği basın toplantısında, yeni sanat sezonunda DOB Genel Müdürlüğü sahnelerine çıkacak eserlere ilişkin bilgi verdi.

Yeni sezonda geçen senelerde büyük beğeni kazanmış eserlerin yanında yepyeni prodüksiyonları da sanatseverlerle buluşturacaklarını dile getiren Karahan, "Bu sezon geçen sezonun da üzerine çıkıp rekorlar kıracağımızı öngörüyoruz." ifadesini kullandı.

Ankara DOB'un aralarında Aida, Sevil Berberi, Kuğu Gölü, Damdaki Kemancı'nın da bulunduğu 29 ayrı prodüksiyonla 160 temsil gerçekleştireceğini anlatan Karahan, unutulmaz soprano Leyla Gencer Belgeseli ve Anma Konseri'ni de izleyiciyle buluşturacaklarını söyledi.