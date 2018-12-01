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Bu seneye damga vuran Müslüm filminin kamera arkası yayınlandı

MAGAZİN HABERLERİ  | 01.12.2018 18:03 | Son Güncelleme

Vizyon yolculuğunda her hafta başka bir başarıya, sinema tarihimizde kırılması zor rekorlara imza atan MÜSLÜM’den kamera arkası görüntüler yayınlandı. En özel sahnelerin yer aldığı çalışma Müslüm Gürses’in hayat arkadaşı Muhterem Nur’un filmi ilk kez izledikten sonrası görüntüleriyle sonlanıyor.

Bu seneye damga vuran Müslüm filminin kamera arkası yayınlandı

Can Ulkay ve Ketche’nin yönettiği, Timuçin Esen ve Zerrin Tekindor’un başrolleri paylaştığı MÜSLÜM, her hafta farklı bir başarıya imza atarken yılın en fazla izlenen filmi oldu. Türkiye’nin dört bir tarafından milyonlarca kişiyi salonlara çeken, Müslüm Gürses’in hayatını anlatan MÜSLÜM BABA’yı 5 haftada yaklaşık 5,5 milyon kişi izledi.

Şimdiden Türkiye sinema tarihinde tüm zamanların en fazla izlenen 8. filmi de olan MÜSLÜM, listelerde hızla üst sıralara yükselirken ilgi çekici sahnelerin yer aldığı kamera arkası görüntüler seyircilerin beğenisine sunuldu. Bu özel çalışma, Müslüm Gürses’in hayat arkadaşı Muhterem Nur’un filmi ilk kez izledikten sonraki görüntüleriyle son buluyor.

Avrupa’da da 8 ülkede, 127 salonda vizyon yolculuğuna devam eden MÜSLÜM, Timuçin Esen ve Zerrin Tekindor’la birlikte Ayça Bingöl, Turgut Tunçalp, Şahin Kendirci, Taner Ölmez, Erkan Avcı, Erkan Can, Güven Kıraç, Goncagül Sunar, Caner Kurtaran, Erkan Kolçak Köstendil, Altan Erkekli, Aleyna Özgeçen, gibi yıldız isimleri bir araya getiriyor. Senaryoda ise Hakan Günday ve Gürhan Özçiftçi imzası bulunuyor.


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