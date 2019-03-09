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Bu sergi Afyonkarahisar’ın şehitlerini anlatıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2019 12:19 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yürüttüğü ‘Değerler Hareketi’ projesi kapsamında Afyonkarahisar Asım Kocabıyık Anaokulu öğretmen ve öğrencileri Afyonkarahisarlı 304 şehidin fotoğraflarının bulunduğu bir sergi açarak şehitleri andı.Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yürüttüğü ‘Değerler Hareketi’ projesi kapsamında Afyonkarahisar Asım Kocabıyık Anaokulu öğretmen ve öğrencileri bir anma etkinliği gerçekleştirdi.

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yürüttüğü ‘Değerler Hareketi’ projesi kapsamında Afyonkarahisar Asım Kocabıyık Anaokulu öğretmen ve öğrencileri Afyonkarahisarlı 304 şehidin fotoğraflarının bulunduğu bir sergi açarak şehitleri andı.
Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yürüttüğü ‘Değerler Hareketi’ projesi kapsamında Afyonkarahisar Asım Kocabıyık Anaokulu öğretmen ve öğrencileri bir anma etkinliği gerçekleştirdi. Selçuklu Cami bahçesinde Cuma namazı öncesi mevlit okutulmasıyla başlayan anma etkiliği namaz sonrası lokma dağıtımıyla devam etti. Daha sonra anaokulu öğrencilerinin hazırlamış oldukları 304 Afyonkarahisarlı şehidin fotoğraflarının sergilendiği bir sergi açıldı. Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürleri, Müdür Yardımcılarının katılımıyla açılan sergide Türkiye Harp Mahlulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği’nden gaziler de eşlik etti. Tek tek sergide bulunan şehitlerin fotoğraflarını inceleyen katılımcılar, Asım Kocabıyık Anaokulu Yönetimine böyle bir anlamlı etkilik düzenledikleri için teşekkür etti.
“Amacımız milli birliği ve beraberliği aşılamak”
Düzenlemiş oldukları anma etkiliğiyle ilgili bilgiler veren Asım Kocabıyık Anaokulu Müdürü Ramazan Yıldız, üç ayların başlangıcı mübarek aya şehitleri anarak girmek istedikleri için böyle etkilik düzenlediklerini söyledi. Müdür Yıldız şöyle devam etti; “Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından yürütülmekte olan ‘Değerler Hareketi’ projesi kapsamında Mart ayı teması olan ‘Milli Birlik Beraberlik ve Kardeşlik’ konusu kapsamında mübarek üç ayların başladığı gün şehitlerimizi anma amacıyla bir program düzenledik. Uydukent Selçuklu Camisi’nde mevlit okutulması ile başlayan etkiliğimiz lokma dağıtımıyla devam etti. Daha sonra ise Afyonkarahisarlı olup şehit olan 304 şehidimizin fotoğraflarının bulunduğu bir sergi açtık. Amacımız gelecek nesillere milli birlik beraberlik ve kardeşlik mesajını vermekti. Aynı zamanda da çocuklarımıza bu bilinci aşılamaktı. Etkiliğimize cami cemaatimiz, okul velilerimiz, milli eğitim müdürlüğümüz protokolü, şehitler ve gaziler derneğinden temsilcilerimiz ve vatandaşlarımız katılım sağladı.”

Bu sergi Afyonkarahisar’ın şehitlerini anlatıyor

Bu sergi Afyonkarahisar’ın şehitlerini anlatıyor

Bu sergi Afyonkarahisar’ın şehitlerini anlatıyor

Bu sergi Afyonkarahisar’ın şehitlerini anlatıyor

Bu sergi Afyonkarahisar’ın şehitlerini anlatıyor

Bu sergi Afyonkarahisar’ın şehitlerini anlatıyor

Bu sergi Afyonkarahisar’ın şehitlerini anlatıyor

Bu sergi Afyonkarahisar’ın şehitlerini anlatıyor

Bu sergi Afyonkarahisar’ın şehitlerini anlatıyor

Bu sergi Afyonkarahisar’ın şehitlerini anlatıyor

Bu sergi Afyonkarahisar’ın şehitlerini anlatıyor

Bu sergi Afyonkarahisar’ın şehitlerini anlatıyor

Bu sergi Afyonkarahisar’ın şehitlerini anlatıyor

Bu sergi Afyonkarahisar’ın şehitlerini anlatıyor

Bu sergi Afyonkarahisar’ın şehitlerini anlatıyor
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