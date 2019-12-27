Bu sese ‘yol’ verin

Eskişehir 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği ekipleri, vakaya ulaşma süresiyle adeta parmak ısırtıyor. Ekipler, yaklaşık yüzde 60’ının asılsız olduğu çağrıların arasından acil sağlık hizmetine ihtiyaç duyan insanlara ortalama 4 dakika 6 saniyede ulaşıyor.

İnsan sağlığı konusunda en kısa sürede vaka yerine ulaşmaya çalışan, ilk müdahaleyi yapan ve tedavi durumuna göre hastaları sağlık kurumlarına sevk eden Eskişehir 112 Acil Sağlık ekipleri, hızıyla da göz dolduruyor. Kentte, yaklaşık yüzde 60 oranında asılsız ihbar alan İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi personeli, bu çağrılar arasında acil sağlık hizmetine ihtiyaç duyan vatandaşlara en yakın 112 istasyonu ekibini sevk ederek hızlı bir hizmet sağlıyor.

Yaşanan asılsız çağrılara rağmen, vaka ihbarının alınmasından ortalama 4 dakika 6 saniye sonra olay yerine varan 112 Acil Sağlık ekipleri, adeta standardı belirliyor.

“Şuanda yüzde 60 civarında gereksiz çağrımız var”

Eskişehir 112’nin 2019 yılı değerlendirmesinde bulunan İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Veli Görkem Pala, “Bildiğiniz gibi 112 çağrılarının geldiği bir komuta kontrol merkezimiz bulunuyor. Komuta kontrol merkezimizin en önemli problemlerinden birisi, gereksiz çağrılardır. Geçen yıl, bu anlamda 1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftasında basınımızın desteğiyle bu konuda ciddi ilgi çekmiş ve halkımızda duyarlılık oluşturmaya çalışmıştık. Geçen yıla oranla bu yıl, gereksiz çağrı oranında yüzde 7 oranında bir azalma söz konusu. Ancak bu tabii ki yeterli değil. Bunun daha da azalması gerekiyor. Bu konuda kurularımızla işbirliği yaparak 2020 yılı içerisinde, gereksiz çağrı konusunda yüzde 10 daha azaltmayı düşünüyoruz. Çünkü şuanda yüzde 60 civarında gereksiz çağrımız var. Bunu çok düşürmemiz gerekiyor. Gereksiz yapılan her çağrıda, gerekli olan bir hastaya ulaşamamış oluyoruz” ifadelerini kullandı.