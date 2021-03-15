HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Bu sesi 25 yaşın altındakiler duyamıyor!

Bu sesi 25 yaşın altındakiler duyamıyor!

15.03.2021 15:51 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İnterneti sallayan bir akım şu sıralar kullanıcıların oldukça ilgisini çekmiş durumda. İddiaya göre internette dolaşan bir ses kaydını 25 yaşını geçmiş kimse duyamıyor.

Yaşımız ilerledikçe genç yaşlarda rahatça yapabildiğimiz bir çok şeyi yapamaz hale geliyoruz. Bunlardan biri de işitme kabiliyetimiz.

Son günlerde viral olmuş bir video internette sıkça karşımıza çıkıyor. İddiaya göe videoya tiz bir vızıltı sesi var ve bu sesi 25 yaşını geçmiş kimse duyamıyor.

'Sivrisinek tonu' olarak bilinen 17.4kHz.'lik tonu belli bir yaşın üstündekiler duyamıyor.

TikTok'tan yayılan akım bir videoyla başladı. Videoda biri 32 biri 17 yaşında olan iki kadın aynı anda video izliyor ancak biri sesi duyarken diğeri duyamıyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İnşaat kazısında keşfedildi! Yer altından şehir çıktı İnşaat kazısında keşfedildi! Yer altından şehir çıktı
Market savaş alanına döndü! Yumruklar havada uçuştuMarket savaş alanına döndü! Yumruklar havada uçuştu
72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti

En Çok Okunan Haberler

120 metrekare ev için 1 otopark zorunlu olacak

120 metrekare ev için 1 otopark zorunlu olacak

Facia saniyeler sonra yaşandı! 'Roket gibi gidiyor'

Facia saniyeler sonra yaşandı! 'Roket gibi gidiyor'

Akbağ'ın açıklaması karısını rahatsız etti! Flaş paylaşım

Akbağ'ın açıklaması karısını rahatsız etti! Flaş paylaşım

Çok sayıda ilin kaderi belli oluyor: Yeni yasaklar gelecek mi?

Çok sayıda ilin kaderi belli oluyor: Yeni yasaklar gelecek mi?

Ali Babacan'dan gündem yaratacak 'Abdullah Gül' açıklaması

Ali Babacan'dan gündem yaratacak 'Abdullah Gül' açıklaması

Vaka artışları sonrası flaş iddia: Hafta sonu kısıtlaması geri dönüyor

Vaka artışları sonrası flaş iddia: Hafta sonu kısıtlaması geri dönüyor

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Türkiye bu haritayı bekliyor! Bilim Kurulu üyesi il il sıraladı

Türkiye bu haritayı bekliyor! Bilim Kurulu üyesi il il sıraladı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bursa'daki feci kazaya neden olan TIR şoförü konuştu

Bursa'daki feci kazaya neden olan TIR şoförü konuştu

Tüyler ürpertti! Daha çok gece görülüyor, çığlık atıyor

Tüyler ürpertti! Daha çok gece görülüyor, çığlık atıyor

İğrenç olayda yeni gelişme! Çıplak fotoğrafları ortaya çıktı

İğrenç olayda yeni gelişme! Çıplak fotoğrafları ortaya çıktı

Diğer Haberler

İETT çalışanını taciz eden kadına tepki yağıyor

İETT çalışanını taciz eden kadına tepki yağıyor

Marketteki alacak verecek kavgasında yumruklar konuştu

Market savaş alanına döndü! Yumruklar havada uçuştu

Kısıtlamaya aldırmadan Galata Köprüsü'nden denize atladılar

Kısıtlamayı hiçe sayıp köprüden atladılar! Görenler şaşkına döndü

Canlarını hiçe saydılar! Selfie çektirmek için tramvay yoluna oturdular

Selfie çektirmek için canlarını hiçe saydılar

Sultanbeyli'de pitbull dehşeti! Sokak köpeğine saldırdı

Pitbull dehşeti! Vatandaşlar seferber oldu

Hiç görmediği torunlarından Prenses Diana'ya mektup!

Hiç görmediği torunlarından Prenses Diana'ya mektup!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.