Bu sesi 25 yaşın altındakiler duyamıyor!

Yaşımız ilerledikçe genç yaşlarda rahatça yapabildiğimiz bir çok şeyi yapamaz hale geliyoruz. Bunlardan biri de işitme kabiliyetimiz.

Son günlerde viral olmuş bir video internette sıkça karşımıza çıkıyor. İddiaya göe videoya tiz bir vızıltı sesi var ve bu sesi 25 yaşını geçmiş kimse duyamıyor.

'Sivrisinek tonu' olarak bilinen 17.4kHz.'lik tonu belli bir yaşın üstündekiler duyamıyor.

TikTok'tan yayılan akım bir videoyla başladı. Videoda biri 32 biri 17 yaşında olan iki kadın aynı anda video izliyor ancak biri sesi duyarken diğeri duyamıyor.



