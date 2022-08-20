Bu sıcak yaz aylarında bilgisayarı çok ısınanlar için en iyi notebook soğutucuları

Laptoplar, üstün özelliklere sahip ekran kartı ve işlemcilerle donatılsa da aşırı ısınmadan dolayı tam olarak performans sağlayamayabilir. Isınma sorunu ile laptopın ömrü kısalır ve yavaşlama gibi birçok sorun ortaya çıkar. Bunu önlemek için laptop soğutucular kullanılabilir. RGB renk detayı, USB çoklama özelliği, ergonomik tasarım ve laptopı hızlı soğutarak ömrünü uzatan laptop soğutucu seçeneklerini birlikte incelemeye ne dersiniz?

1. Gamerlar için performans kaybına son: Inca Inc-611Gms Arrax Gaming Notebook Soğutucu

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Laptop ile oyun oynamanın en zorlu yanlarından biri, ısınan işlemcilerle yaşanan problemler olabilir. Laptopın iç sıcaklığı arttıkça cihaz, performans kaybetmeye başlar. Bunu önlemek için üretilen Inca Inc-611Gms Arrax Gaming Notebook Soğutucu, beş fanlı yüzeyi ile hızla laptopı soğutarak cihazın her zaman tam performansta çalışmasını sağlar. Ürün üzerinde bir adet 120 milimetre, dört adet 80 milimetre led ışıklı fan bulunur. Güçlü hava akımı ile tam performans sunan ürün, birinci sınıf malzeme kullanılarak üretilir. Laptop için yükseklik ayarı sağlayan soğutucu, bu sayede ergonomik bir kullanım alanı oluşturur.

2. İki adet büyük fanla hızlı soğutma: Versatile Vrc-d17 Notebook Laptop Soğutucu Ledli Işıklı 4 Fan

Özellikle yüksek performanslı işler yapıyorsanız bilgisayarınızın hem daha uzun ömürlü olması hem daha performanslı çalışması için laptop soğutucu kullanmak gerekir. 17 inçlik geniş ekrana sahip notebooklar içinde uygun olan Versatile Vrc-d17 Notebook Laptop Soğutucu Ledli Işıklı 4 Fan, laptopların hızla soğumasını sağlar. Ürünün iki adet büyük ve iki adet küçük fanı, laptopın iç ısısını hızla emerek ortamdan uzaklaştırır. Böylelikle laptop, ideal sıcaklıkta tam performanslı olarak çalışma imkânı bulur. USB üzerinden güç alarak çalışan ürün, kırmızı ışıklı fanları ve yükseklik ayarı ile ideal bir seçenek olur.

3. Üçgen şeklinde yerleştirilen etkili fan teknolojisi: HAVIT Laptop Soğutucu Cooling Pad

HAVIT Laptop Soğutucu Cooling Pad, üç adet eşit boyutlu fanı ve bu fanların üçgen şeklinde yerleştirilmesinden güç alır. 110 milimetrelik üç adet fan, laptop tarafından oluşturulan ısının hızla uzaklaştırılmasını sağlar. İnce ve hafif tasarımı ile her yere yanınızda götürebileceğiniz ürün, taşıması kolay olacak şekilde tasarlanır. Aynı zamanda iki kademeli yükseklik ayarı sayesinde bilgisayarınızı ergonomik bir pozisyonda kullanmanıza imkân sağlar. USB bağlantısı ile enerji sağlayan ürün, ek USB girişleri üzerinden diğer USB bağlantılı cihazlara port sağlamış olur.

4. Gamerlar için özel dizayn: Frisby Gp5 E-sport Desing 5 Fanlı Ledli LCD Kontrol Panelli 15-17" Uyumlu Pro Standlı Notebook Soğutucu

Gamerlar için özel olarak dizayn edilen Frisby Gp5 E-sport Desing 5 Fanlı Ledli Lcd Kontrol Panelli 15-17" Uyumlu Pro Standlı Notebook Soğutucu üstün özellikleri ile beğenilen ürünler arasında yer alıyor. Kırmızı rengiyle şık bir görüntü sergileyen ürün, özgün tasarımı ve beş adet fanıyla kullanıcıların laptoplarını hızla soğutuyor. Aynı zamanda üzerinde yer alan LED'li LCD kontrol paneli üzerinden fanları direkt olarak kontrol etmenizi sağlıyor. 5-10 desibel gibi düşük bir sesle çalışan cihaz, uzun saatler dahi kullanılsa oyuncuları rahatsız etmemesiyle dikkat çekiyor.

5. RGB detaylarıyla çok şık: Rampage AD-RC9 TORNADO Siyah 115-115-15mm (2 adet) Fanlı 10''-18'' RGB Işıklı Notebook Soğutucu

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Özenle tasarlanan ızgarası ile soğutmada ekstra performans sergileyen Rampage AD-RC9 TORNADO Siyah 115-115-15mm (2 adet) Fanlı 10''-18'' RGB Işıklı Notebook Soğutucu, şık görüntüsüyle kullanıcıları etkiler. 18 inç boyuta kadar olan bütün laptoplarda rahatlıkla kullanılabilir. Ürünün geniş boyutlu iki adet fanı, laptop tarafından üretilen ısının hızla uzaklaştırılmasını sağlarken RGB detayıyla masanızda şık bir görüntü oluşturur. Soğutma işleminin yanında yükseltici olarak da kullanılabilen soğutucu, ekstra iki adet USB girişi sayesinde USB çoklayıcı olarak da kullanılabilir. Ürünü detaylı şekilde inceleyip sepetinize eklemeye ne dersiniz?

6. Ergonomik ve kullanışlı: Rampage Metafor Siyah RGB 6 Fanlı Telefon Tutuculu Notebook Soğutucu

Rampage markasına ait olan Metafor Siyah RGB 6 Fanlı Telefon Tutuculu Notebook Soğutucu, ergonomik yapısı kadar kullanışlı dizaynı ile beğenilen ürünler arasında yer alır. 19 inç büyüklüğündeki bilgisayarlara kadar kullanım için uygun olan cihaz, 21-26 desibel aralığında çalışarak kullanıcıyı rahatsız etmez. Cihazın sahip olduğu fanlardan büyük olanlar 1000-1300 RPM, küçük olanlar ise 1800-2100 RPM aralığında çalışarak hızlı şekilde laptop içerisinde sıkışan sıcak havayı dışarı atar. Bu sayede bilgisayarınız tam performans çalışma imkânı bulurken bütün bunları sadece ürünün USB bağlantısı üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

7. Profesyonellerin tercihi: Addison Rampage AD-RC5 Siyah 5 Fan ve 2 Usb 15"-17" Notebook Soğutucu Stand

Beş farklı seviyede ayarlanabilen standı ve beş adet kuvvetli fanı ile bilgisayarınızı hızla soğutabilen Addison Rampage AD-RC5 Siyah 5 Fan ve 2 Usb 15"-17" Notebook Soğutucu Stand, profesyonel gamerlar tarafından sıklıkla tercih edilen ürünler arasında yer alır. USB üzerinden enerji sağlayan cihaz, beş adet 100 milimetre fanı ile mükemmel bir soğutma performansı sunar. Ultra ince fanlarının sessiz çalışması sayesinde ürün, uzun saatler dahi kullansanız rahatsız etmez. Ergonomik tasarımı sayesinde en çok tercih edeceğiniz laptop soğutucusu olmaya aday olan ürün, kırmızı LED aydınlatması ile şık bir görüntü sunar.