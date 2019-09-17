Bu sınıfın farkı ikizleri

Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR,(DHA)- BALIKESİR Kuvayı Milliye Orta Okulu'ndaki 5- A sınıfında 2'si tek yumurta olmak üzere 6 ikiz öğrenci bulunuyor. Öğretmenlerin ve öğrencilerin ilgi odağı olan 12 öğrencinin tek sorunu isimlerinin karıştırılması.

Balıkesir'in Altıeylül ilçesindeki Kuvayı Milliye Orta Okulu'nda bu sene orta birinci sınıfa 6 ikiz öğrenci yazıldı. 2'si tek yumurta olan ikizlerin hepsi 5-A sınıfında okuyor. İkziler yan yana oturuyor. Öğrenciler Damla- Yağmur Üstünel, Kemal Tezcan- Ahmet Hasan Yılmazer, Efe- Ege Sağlık, Hüseyin- Yusuf Kılıçarslan, Hatice- Esin Kır ve Selim- Salih İbiş kardeşler, hep birlikte aynı sınıfta okumaktan da mutluluk duyuyor.

'İSİMLERİMİZİ KARIŞTIRIYORLAR'

İkizlerden Damla Üstünel, "Bütün ikizler aynı sınıftayız. Farklı bir duygu" derken, Yağmur ise "Tek zorlandığımız arkadaşlarımızın isimlerimizi karıştırması" diye konuştu.

Diğer ikizlerden Yusuf Kılıçarslan "Kardeşimle aynı sınıfta olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Aynı sıradayız, hep yan yanayız. Derslerimizi beraber çalışıyoruz, beraber oyun oynuyoruz, bazen de kavga ediyoruz. Aynı duyguyu yaşayan başka ikizlerle olmakta çok güzel ama isimleri karıştırabiliyoruz. Arkadaşlarımızda bizleri karıştırıyor" dedi.