Bu sofrayı gören şaşırıyor

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Poyra Köyü Muhtarı Muharrem Poyraz, 1880 yılından bu zamana kadar evlerinde kullandıkları küçük Çerkez sofrasının 100 katı büyüğünü yaptırarak köyün yüksek bölgesine yerleştirdi.
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