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Bu sofrayı gören şaşırıyor

Mynet Haber

Mynet Haber

16 dakika önce

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Poyra Köyü Muhtarı Muharrem Poyraz, 1880 yılından bu zamana kadar evlerinde kullandıkları küçük Çerkez sofrasının 100 katı büyüğünü yaptırarak köyün yüksek bölgesine yerleştirdi.

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