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  4. Bu sokağa her giren kendini yerde buluyor! En çok da onlar... Hepsi kameraya yansıdı

Bu sokağa her giren kendini yerde buluyor! En çok da onlar... Hepsi kameraya yansıdı

06.09.2024 13:17
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Bursa’nın şehrin merkezinde en işlek sokaktaki bir çukur özellikle yaşlı ve kadınlar için tehlike yaratıyor. Yaşlılar ve kadınların yolda yürürken yere düşme anları bir iş yerinin kamerasına yansıdı. Esnaflar ve vatandaşlar, yetkililerin bu duruma çözüm bulmasını istiyor. Mahalleli, "Bu sokaktan geçen insanlar genellikle telefona dalıyor" derken telefonla ilgilenenlerin takılıp düştüğünü vurguladı.

Bursa Valiliği’nin hemen üst sokağında merkez Osmangazi ilçesi Hocaalizade Mahallesi Eceler Sokak’ta bulunan çukur, kazalara davetiye çıkarıyor. Sokaktan geçen vatandaşlar çukuru görmeyerek düşüp yaralanıyor. Her gün çok sayıda yaşlı ve kadının yere kapaklanıp yaralanması, bir berberin güvenlik kamerasına yansıdı. Mahalle sakinleri bu durumun düzeltilmesi gerektiğini, daha üzücü kazalar yaşanabileceğini dile getirdiler.

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"KAZA OLMA İHTİMALİ ÇOK YÜKSEK"

Mahalle esnafı Dursun Coşkun, "Bu sokaktan geçen insanlar genellikle telefona dalıyor. Özellikle yaşlılar görmeyip düşüyor. Yetkililerden bununla ilgili bir çözüm bekliyoruz. Çocuğu olanlar bebek arabası ile geçerken mecburen yola inmek zorunda kalıyor. Kaza olma ihtimali çok yüksek" dedi.

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"BİRİ TAKILIP KAFASINI YARDI"

Esnaf Ümit Acet ise, "Geçtiğimiz günlerde biri takılıp kafasını yardı. Telefonla oynayan insanlar takılıp düşüyor. Esnaf olarak yetkililerden bu çukurun yapılmasını istiyoruz" şeklinde konuştu. (İHA)

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AW281835_09Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bursa sokak
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