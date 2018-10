Bu sonbahar piyasaya çıkacak 5 efsane oyun!

Forza Horizon 4, gerek oynanışı gerek grafikleri ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran bir yapım. Oyun 2 Ekim (Bugün) 2018'de çıkışını Xbox One ve PC platformları için gerçekleştirmiş olacak. Sizler için hazırladığımız Forza Horizon 4 inceleme yazımıza da buradan ulaşabilirsiniz.

Sonbahar aylarında her çeşit oyuncuyu heyecanlandıracak onlarca büyük oyun piyasaya çıkacak. Özellikle Assassin's Creed Odyssey, Call of Duty: Black Ops 4, Forza Horizon 4 ve Red Dead Redemption 2 gibi büyük yapımlar dikkat çekiyor.

İlk başlarda 2. Dünya Savaşı temalı oyunlarla karşımıza çıkan seri, sonrasında çıtayı yükselterek modern savaşlara geçiş yaptı. Geçtiğimiz sene WW2 ile tekrardan 2. Dünya Savaşı yıllarına dönen yapım, bu sene gelecek olan Call of Duty Black Ops 4 ile tekrardan günümüz çatışmalarına odaklanacak.

Black Ops geri döndü! Genel olarak FPS oyunu denildiğinde akla birkaç isim gelir. Bu oyunlar FPS tarihine yön vermiş, tarz edinmiş ve sonrasında gelen oyunlara da ilham kaynağı olmuş yapımlardır. Hiç şüphesiz ilk Call of Duty oyunu da bunlardan birisiydi.

Call of Duty: Black Ops 4

Assassin's Creed Odyssey, 5 Ekim 2018'de PlayStation 4, Xbox One ve PC için raflardaki yerini almış olacak.

CoD Black Ops 4 çoklu oyuncu modlarıyla ön plana çıkan bir yapım olacak. Dolayısıyla bu modlardaki oynanış dinamizmi ve diğer detaylar büyük önem arz ediyor. Call of Duty: Black Ops 4, 12 Ekim 2018'de PlayStation 4, Xbox One ve PC için raflardaki yerini almış olacak.

Hatta oyunun ilerleyişine göre gelişen bölgeler görmemiz de mümkün. Yani daha önce gittiğiniz bir mekanı oyunun ilerleyen safhalarında belki de başka bir şekilde bulacaksınız. RDR 2, 26 Ekim’de PS4 ve Xbox One için raflardaki yerini almış olacak.

Fallout 76, 14 Kasım 2018'de PlayStation 4, Xbox One ve PC için raflardaki yerini almış olacak.

Ayrıca diğer hayatta kalma oyunlarının aksine Fallout 76’daki dünyayı çok fazla oyuncuyla paylaşmayacağız. Sunucularda yüzlerce oyuncu bulunmayacak ve rakam dengeli olacak. Yani döndüğünüz her köşede karşınıza başka bir oyuncu çıkmayacak. Ek olarak öldüğünüz zaman ilerleyişiniz de kaybolmayacak.

Bonus: Just Cause 4

Yeni Call of Duty oyununa nazaran hikaye modunu da içerisinde barındıracak olan Battlefield 5, şimdiden oyuncuları heyecanlandırmayı başardı bile. Battlefield 5, 20 Kasım 2018'de PlayStation 4, Xbox One ve PC için raflardaki yerini almış olacak.

Battlefield 1 ve Call of Duty: WWII'in bize öğrettikleri çarpıcı bir gerçek var: Nostalji, daima satar; hem de çok satar. Birinci Dünya Savaşı zamanında geçen Battlefield 1; satış rakamları açısından Battlefield 4'e fark atmış ve 25 milyonluk satış eşiğini çok kısa süre içinde geride bırakmıştı. Battlefield 1, böylece Call of Duty: Black Ops II'den beri en yüksek satış değerine ulaşmayı başarmıştı.

Atlama tulumununuzu giyin, tamamen kişiselleştirilebilir tırmanma çengelinizi kuşanın ve Solís'e gök gürültüsünü getirmeye hazır olun sevgili Teknolojioku takipçileri.

Hollywood tarzı aksiyonu sizlere sunacak olan Just Cause 4, seriye yeni bir soluk getirecek gibi duruyor. Çatışma anlarında aksiyon çıtasını yükseltmek için yeni girişimlere el atan Avalanche Studios, bakalım nasıl bir hikayeyle oyuncuların karşısına çıkacak?

Just Cause 4, 4 Aralık 2018'de PlayStation 4, Xbox One ve PC platformları için raflardaki yerini almış olacak. - Ünsal Sarıtoprak

