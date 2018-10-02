Bu sonbahar piyasaya çıkacak 5 efsane oyun!

Sonbahar aylarında her çeşit oyuncuyu heyecanlandıracak onlarca büyük oyun piyasaya çıkacak. Özellikle Assassin's Creed Odyssey, Call of Duty: Black Ops 4, Forza Horizon 4 ve Red Dead Redemption 2 gibi büyük yapımlar dikkat çekiyor. İşte bizleri en çok heyecanlandıran 5 sonbahar oyunu! Forza Horizon 4 Yarış ve sürüş türünde ilk kez, paylaşımlı bir açık dünyada dinamik mevsimleri deneyimleme fırsatına erişeceğiz. Güzel manzaraları keşfedecek, 450'nin üzerinde lisanslı arabalar toplayacak ve tarihi İngiltere'de bir Horizon Süper Star olarak yaşayacağız. Forza Horizon 4, gerek oynanışı gerek grafikleri ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran bir yapım. Oyun 2 Ekim (Bugün) 2018'de çıkışını Xbox One ve PC platformları için gerçekleştirmiş olacak. Sizler için hazırladığımız Forza Horizon 4 inceleme yazımıza da buradan ulaşabilirsiniz. Assassin's Creed Odyssey Assassin's Creed: Odyssey, yapı itibariyle serinin hiç bir oyununa benzemeyecek. Yani tamamen kendi mekanikleri olan, kendi tarzını ön plana çıkaran bir oyun olacak. Bu açıdan Odyssey’i diğer oyunlardan apayrı bir noktaya koyabiliriz.

Bilindiği üzere Assassin’s Creed serisi aksiyon dinamikleri üzerine şekillendirilmiş bir yapım. Yani oyunda belli bir son var. Vurup, kırarak bu sona ulaşmaya çalışıyorsunuz. Genel olarak size herhangi bir tercih hakkı verilmiyor. Fakat AC Odyssey ile ilk defa seriye RPG dinamikleri de dahil edilecek. Bu oyundaki diyaloglarda bizlere seçim hakkı verileceği anlamına geliyor. Yapacağımız bu seçimleri oyunun ilerleyişi ve sonuna da etki edecek. Yapımcıların açıklamalarına bakacak olursak, Odyssey’de pek çok farklı son oyuncuları bekliyor olacak. Assassin's Creed Odyssey, 5 Ekim 2018'de PlayStation 4, Xbox One ve PC için raflardaki yerini almış olacak. Call of Duty: Black Ops 4 Black Ops geri döndü! Genel olarak FPS oyunu denildiğinde akla birkaç isim gelir. Bu oyunlar FPS tarihine yön vermiş, tarz edinmiş ve sonrasında gelen oyunlara da ilham kaynağı olmuş yapımlardır. Hiç şüphesiz ilk Call of Duty oyunu da bunlardan birisiydi. İlk başlarda 2. Dünya Savaşı temalı oyunlarla karşımıza çıkan seri, sonrasında çıtayı yükselterek modern savaşlara geçiş yaptı. Geçtiğimiz sene WW2 ile tekrardan 2. Dünya Savaşı yıllarına dönen yapım, bu sene gelecek olan Call of Duty Black Ops 4 ile tekrardan günümüz çatışmalarına odaklanacak.

Özellikle ilk Black Ops oyununun senaryosu takdire şayan bir ilerleyişe sahipti. Keza bu senaryo 2 ve 3. oyunlarda da istikrarını sürdürdü. Fakat gel gelelim aynı şeyi Black Ops 4 için söylemek pek de mümkün olmayacak. Son yıllarda CoD serisindeki online modların, senaryo modunun önüne geçtiği yadsınamaz bir gerçek. Dolayısıyla oyuncular artık para verdikleri oyunlarda sağlam multiplayer modlarının olmasını istiyorlar. Görünen o ki Treyarch da bu isteği göz önünde bulundurarak CoD Black Ops 4’e senaryo modu koymamış. CoD Black Ops 4 çoklu oyuncu modlarıyla ön plana çıkan bir yapım olacak. Dolayısıyla bu modlardaki oynanış dinamizmi ve diğer detaylar büyük önem arz ediyor. Call of Duty: Black Ops 4, 12 Ekim 2018'de PlayStation 4, Xbox One ve PC için raflardaki yerini almış olacak. Red Dead Redemption 2 İlk Red Dead Redemption, 2010 yılında PlayStation 3 ve Xbox 360 için satışa sunulmuştu. Büyük bir kitleyi kendine bağlayan yapım, birçok ödüle layık görülmüş ve oyuncular üzerinde derin izler bırakmıştı.

Rockstar, Red Dead Redemption 2'nin ilk oyun satışa sunulduktan hemen sonra geliştirilmeye başlandığını duyurmuştu. Yaklaşık bu açıklama 8 yıl önce gelmişti. Evet 8 yıl... Yani oyun toplamda 8 yıldır gelişim aşamasındaydı. Açıkçası Red Dead Redemption 2’nin son derece sağlam bir oyun olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Oyun gerek atmosferi, gerek grafikleri PS4 ve Xbox One’ın sınırlarını zorlayacak cinsten. Oynanış dinamikleri açısından ilk Red Dead Redemption oyunuyla da benzerlikler içeren RDR 2, beklenilen süreye değecek bir oyuna benziyor. Red Dead Redemption 2 bizi 1800'lü yılların sonuna götürüyor. Yani Amerika'nın gelişmekte olduğu döneme. Teknolojinin de gelişimi ile birlikte, ilk oyunun aksine gelişmekte olan şehirleri de görebileceğiz. Hatta oyunun ilerleyişine göre gelişen bölgeler görmemiz de mümkün. Yani daha önce gittiğiniz bir mekanı oyunun ilerleyen safhalarında belki de başka bir şekilde bulacaksınız. RDR 2, 26 Ekim’de PS4 ve Xbox One için raflardaki yerini almış olacak.

Fallout 76 Fallout 76, bu yıl en çok beklenen oyunlardan birisi ancak bu sefer karşımızda oldukça farklı yapıda bir oyun bulunuyor. Fallout 76, PUBG füryasından, multiplayer bir hayatta kalma oyunu olacak. Bu yönüyle Fallout’un geleneksel tek kişilik hikaye köklerinden ayrılıyor gibi gözüküyor. Yine de Bethesda yaptığı doğrulamayla Fallout 76’nın bir hikaye örgüsünün olacağını, oyunda tek kişilik RPG oyunları gibi görevler bulunacağını açıkladı. Ayrıca diğer hayatta kalma oyunlarının aksine Fallout 76’daki dünyayı çok fazla oyuncuyla paylaşmayacağız. Sunucularda yüzlerce oyuncu bulunmayacak ve rakam dengeli olacak. Yani döndüğünüz her köşede karşınıza başka bir oyuncu çıkmayacak. Ek olarak öldüğünüz zaman ilerleyişiniz de kaybolmayacak. Yeni oyun, West Virginia bölgesinde geçecek ve olaylar diğer Fallout oyunlarındaki gibi olacak. Yani vault alanını terk eden ve 2102 yılında yüzeye çıkan insanlardan birisi olacağız. Bakalım Fallout 76, yeni yapısıyla bizleri memnun edebilecek mi? Fallout 76, 14 Kasım 2018'de PlayStation 4, Xbox One ve PC için raflardaki yerini almış olacak.

Bonus: Battlefield 5 Battlefield 1 ve Call of Duty: WWII'in bize öğrettikleri çarpıcı bir gerçek var: Nostalji, daima satar; hem de çok satar. Birinci Dünya Savaşı zamanında geçen Battlefield 1; satış rakamları açısından Battlefield 4'e fark atmış ve 25 milyonluk satış eşiğini çok kısa süre içinde geride bırakmıştı. Battlefield 1, böylece Call of Duty: Black Ops II'den beri en yüksek satış değerine ulaşmayı başarmıştı. Battlefield 5, Battlefield 1'in devamı konumunda olacak ve oyuncular, bu kez İkinci Dünya Savaşı dönemini ziyaret edecek. Electronic Arts'a göre Battlefield 5 ile Battlefield 1 ile ciddi benzerlikler taşıyor ancak Battlefield 5; grafik motoru ve oynanabilirlik açısından yepyeni bir oyun olacak. Yeni Call of Duty oyununa nazaran hikaye modunu da içerisinde barındıracak olan Battlefield 5, şimdiden oyuncuları heyecanlandırmayı başardı bile. Battlefield 5, 20 Kasım 2018'de PlayStation 4, Xbox One ve PC için raflardaki yerini almış olacak. Bonus: Just Cause 4 Çatışma, baskı ve şiddetli hava koşullarının hüküm sürdüğü Güney Amerika ülkesi Solís'te geçecek olan oyunda, ana karakterimiz Rico Rodriquez'in ne pahasına olursa olsun geçmişi hakkındaki gerçekleri ortaya çıkarmak üzere bir maceraya atılacağız.