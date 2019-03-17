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Bu sonu kimse tahmin edemedi!

DÜNYA HABERLERİ  | 17.03.2019 09:05 | Son Güncelleme

İngiltere'de evine ulaşabilmek için fazla merdiven çıkması gerektiğinden bacağının ağrıdığını düşünen genç kız, ağrılarına son vermek için evini değiştirmeyi bile düşünüyordu. Ancak konu ile ilgili doktordan tavsiye alması gerektiğini düşününce acı gerçekle karşılaştı.

Ağrılarının kendini göstermesinin üzerinden 1 yıl geçtikten sonra doktor kontrolüne gitmeye karar veren 22 yaşındaki Bernadette Hagans, tahlil sonuçları çıktığında büyük şok yaşadı. Bakın bu durumun sebebi neydi ve hayatında nasıl bir değişimi beraberinde getirdi!

Önce acıyı, sonra sevinci yaşadı

Bacağı ağrıyan Bernadette Hagans, yeni evi üst katlarda olduğu için sıkıntı yaşadığını sandı.
Bir sene sonra, bunun sebebinin kanser olduğunu fark etti.
Doktorlar, bacağının acilen kesilmesi gerektiğini söyledi.
Genç kadın önce bu durumu kabullenmekte güçlük çekti.
Sonra ise kabullenerek operasyona girdi.
Ameliyatın ardından hayata karşı pozitif bakmaya çalıştı.
Ve kendisine bir mankenlik ajansından teklif geldi.
Bernadette şimdi moda dünyasının güzellik standartlarına karşı koyuyor.
İngiliz gazetesi Metro’ya konuşan Bernadette, “Farklı olmak sizi yanlış ya da kötü yapmıyor, bu sizi daha eşsiz kılıyor.
Bana bu endüstriyi değiştirmeye çalışan insanlarla çalışma şansı verildiği için çok mutluyum” dedi.
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Anahtar Kelimeler:
bacak kanser

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