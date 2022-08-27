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Bu sorunun cevabı cinsel hayatı özetliyor! Evet diyorsanız...

27.08.2022 09:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu sorunun cevabına evet diyorsanız libidonuz çok yüksek! ABD, Çin ve Hindistan’da yapılan geniş kapsamlı bir araştırmanın sonuçları şaşkınlık yarattı. Her üç ülkede de yüksek frekanslı kokuların cinsel dürtüyle bağlantılı olduğu ortaya çıktı. Sonuca göre; başkalarının vücut kokusunu koklamaktan hoşlanmak yüksek libidoya sahip olduğunu anlamına geliyor.

Bu sorunun cevabı cinsel hayatı özetliyor! Evet diyorsanız...

Toplu taşıma araçlarında yüze denk gelen terli bir koltuk altıyla karşı karşıya kalma fikri bile insanın midesini bulandırmaya yetiyor. Ancak güzel bir koku baştan çıkarıcı olabilir.

ÜÇ BÜYÜK ÜLKEDE ARAŞTIRILDI

Bilim insanları ABD, Çin ve Hindistan'daki insanları cinsel tercihleri konusunda araştırma yaptı. Her üç kültürde de yüksek frekanslı kokuların koklanması, cinsel dürtüyle bağlantılıydı. Vücut kokularının bir partnerin çekiciliğini ilettiği gösterilmiştir.

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Vücut kokusundan hoşlanan insanların alışılmadık derecede yüksek bir cinsel dürtüye sahip olabileceği ortaya çıktı. Guangzhou'daki Güney Tıp Üniversitesi'nden araştırmacılar, ABD, Çin ve Hindistan'daki insanlarla kendilerini veya başkalarını koklama sıklığı ve cinsel istekleri hakkında bir anket yaptı.

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Sonuçlar, her üç kültürde de daha fazla vücut kokusu koklayan kişilerin daha güçlü cinsel istek gösterdiğini ortaya koydu.

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Anahtar Kelimeler:
seks libido koku
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