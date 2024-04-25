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Bu sözler çok konuşulur! Fatih Altaylı'dan Süleyman Soylu'ya: Haddini bilsin! Tepemin tasını attırmasın

25.04.2024 09:01
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Son günlerde eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında Fatih Altaylı'nın programında iddialar dillendirilmişti. Süleyman Soylu da dün katıldığı Youtube yayınında Fatih Altaylı, Murat Ağırel ve Timur Soykan'ın adını vererek 'Bu arkadaşlar neye hizmet ettiğinin farkında değil' demişti. Fatih Altaylı'nın Süleyman Soylu için söylediği sözler de çok konuşulacağa benziyor.

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Benim hakkımda son 10 ayda 550 olumsuz köşe yazısı yazıldı. Timur Soykan, Murat Ağırel ve Fatih Altaylı gibi arkadaşlar neye hizmet ettiğinin farkında değil' demişti. Fatih Altaylı'dan Süleyman Soylu'ya çok sert tepki geldi!

FATİH ALTAYLI'DAN SOYLU'YA: TEPEMİN TASINI ATTIRMA!

'Bir ben onun arkadaşı değilim, benden arkadaş diye bahsedemez, haddini bilsin tepemin tasını attırmasın! Süleyman Bey'i ben zeki bir insan sanardım yanıldığımı gördüm. Zeki insanlar izlediklerini ve dinlediklerini anlar. Süleyman Bey yayını ya izlememiş ya izlediğinde anlayacak kapasiteye sahip değil.

https://www.mynet.com/suleyman-soylu-sessizligini-bozdu-devlet-vurgusu-isim-vererek-anlatti-ya-siz-deli-misiniz-110107178584

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'YA GÖZÜNÜZDE YA KULAĞINIZDA PROBLEM VAR'

Ben şunu düşündüm yayından sonra Süleyman Soylu'yu çok mu korudum acaba? Her şey Süleyman Soylu'ya bağlansın istemedim. Bu yayından olumsuz bir şey çıkarmak yanlış on ayda onun lehine ilk defa bir şey söylendi. Bu kadar net bir şeyi görmemek için gözünüzde kulağınızda problem var demek ki.

FASFASFASF

'ARKADAŞLARDAN BİRİNİ ARAMIŞ...'

Fatih Altaylı diye bir gazeteci demişti geçen sefer ona itirazım yok ama ben onun arkadaşı değilim. Süleyman Soylu, bu yayından sonra yayına katılan arkadaşlardan birini arayarak kendisinin yanıt hakkı olduğunu söylemiş, o arkadaş da Fatih Bey'in yayını size açık demiş.

ASASAS

Süleyman Bey de bir düşüneyim demiş. Gelsin istediği gibi anlatsın. Bizim ne korkumuz var ne çekincemiz var.

Mynet Youtube


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Fatih Altaylı Süleyman Soylu
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