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Bu sözler İstanbul için: Artık kar görmeyeceğiz!

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.12.2018 13:32 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Çevre Koruma Müdürü Fatih Erol, "Artık kar görmeyeceğiz ama ani yağışları daha fazla göreceğiz. Onun için eylemlerimizde altyapı çalışmalarına daha fazla önem vermemiz gerekiyor" dedi.

İstanbul İklim Değişikliği Sempozyumu başladı. Sempozyumda iklim değişikliği ve etkilerine ilişkin çeşitli sunumlar gerçekleştirildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Müdürü Fatih Erol, iklim değişikliğinin İstanbul'a etkileriyle ilgili konuştu.

Fatih Erol, İstanbul’da sera gazı kullanımının arttığına, bu durumun da sıcaklıkları artırdığına dikkat çekerek kar yağışlarının artık görülmemeye başlanacağını belirtti. Erol, “İstanbul sera gazı envanteri yüksek olduğu ve giderek gelişen bir şehir olduğu için Akdeniz iklimine evrilir bir durumu var. Sıcaklık artacak. Artık kar görmeyeceğiz ama ani yağışları daha fazla göreceğiz" diye konuştu.

“ACİL ÖNLEM ALMALIYIZ"

İstanbul ikliminin yavaş yavaş Akdeniz iklimine doğru dönüştüğünü söyleyen Erol, “Bizim yaptığımız uluslararası modeller sonucunda şu çıktı; İstanbul Akdeniz iklimine evrilecek. Yaz sıcaklıkları ve kuraklıkların artma durumu var. Susuzlaşma olabilir. Bununla ilgili acil önlemler almamız gerekli. Ani pik yağışları yine görebileceğimiz öngörülerimiz var" diye konuştu.

SERA GAZINI YÜZDE 33 AZALTMA HEDEFİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın sera gazının artışından yüzde 21’lik bir azaltma hedefi olduğunu kaydeden Erol, “Eylem planımızda biz de bakanlığımızın yüzde 21’Lik artıştan azaltma hedefine benzer 2030 için yüzde 33’lük bir artımdan azaltma hedefi koyuyoruz" dedi.

İSTANBUL 2050’YE KADAR GELİŞECEK

İstanbul’un gelişimine hala devam eden bir şehir olduğunu belirten Erol, bu nedenle sera gazının doğrudan azaltılması yerine, artıştan azaltma seçeneğini tercih etmek durumunda olduklarını söyledi. Erol, “İstanbul 2050’ye kadar gelişmesine devam edecek. Gelişen bir şehir için de direkt azaltma koymaktan ziyade artıştan azaltma hedefi koyduk" diye konuştu.

ÇEVRECİ ÇALIŞMALAR

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 2030 ve 2050 yılları için binalarda enerji verimliliği raporu olduğunu söyleyen Fatih Erol, “Binalarda enerji verimliliğiyle ilgili önerilerimiz olacak. İstanbul güneş gören bir şehir olduğu için güneş panellerini bizim de kullanmamız gerekir. Ulaşımda, raylı sistemlerde bin kilometreyi görmeliyiz. Bisiklet kullanımını artırmak gibi projelerimiz var" şeklinde konuştu.

DOĞAL AFETİN 2017’DE ZARARI 1.9 MİLYAR DOLAR

Vatandaşların iklim değişikliğini kendisine gelen zararla fark etmeye başladığını belirten Erol, “Kod 24’te Katoviçe’deki taraflar toplantısında 2017’de afetlerden Türkiye’nin zararının 1.9 milyar dolar olduğunu görüyoruz. Aslında bilmediğimiz şekilde cebimizden bu kadar para gitmiş. Bunun yansımasını vatandaş görünce klimayı sonuna kadar açmamanın, toplu ulaşıma yönelmenin önemini anlayacak" dedi.

Kaynak: DHA

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