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Bu sözler sosyal medyayı sallayacak!

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2018 09:24 | Son Güncelleme

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, ABD'ye tepki olarak iPhone kıranlara, "Hazır balyozu almışken Android’e girişin" dedi. 4 kişinin çektiği video için Özkök, "Hadi bakayım şimdi al eline bıçağı... Allahu ekber diyerek kes Android’in de boynunu...Hatta boynuna bir poşu takıp yüzünü de siyah maskeyle örtersen tam olur yani..." ifadelerini kullandı

Bu sözler sosyal medyayı sallayacak!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan iPhone karşılık "Öteki tarafta Samsung var, bizim de Venüs'ümüz Vestel'imiz var" açıklaması yapmıştı ancak Erdoğan'ın önerdiği ürünler ABD menşeili Google'ın işletim sistemi Android'i kullanıyor.

Erdoğan'ın çağrısı sonrası sosyal medyada ABD ürünlerine karşı şiddet görüntüleri yayılmaya başladı.

Ertuğrul Özkök bu görüntüleri değerlendirdiği bugünkü yazısında şunları kaydetti:

Ah, bu memleketin en zeki, en çevik ve en kahraman evladı...

Balyozu eline alıp gözlerimizi yaşartarak emperyalizmin iPhone’unun tepesine indiren mücahitlerimiz...

Hele hele çömelip arkasına dizilen o üç fedaimizin vakur duruşu...

“Allahu ekber” diyerek cep telefonlarını, üzerinden buldozer geçmiş gibi un ufak eden vatan evlatları...

*

Ah bir de o son dakika arka cepteki yedek iPhone çalmayıp façayı bozmasaydı...

Ama boşver, netice hasıl oldu ya... Bütün dünya Türk’ün bu meydan okuyuşunu izledi ya... Gerisi teferruat...

*

Teferruat da...

Bir de o telefon kırma ayininden üç dakika sonraki teferruat var, onu da bir konuşsak diyorum...

*

Mesela, o dört kafadar, bu görüntüleri acaba sosyal medyada nasıl dolaşıma soktu...

Arka cepteki kırılmayan yedek iPhone’un iOS işlemcisi üzerinden mi?

Öyle yaptıysa çok ayıp olmuş demektir...

iOS da Apple’ın ürünü...

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Anahtar Kelimeler:
i-phone kıranlar ertuğrul özkok ABD dolar ambargo

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
eğitimin ne kadar önemli olduğu nun küçük bir örneği
ülke aptal dolu..acaba sonumuz ne olacak..
son derece gereksiz lüzumsuz bi makale olmuş sn özkök..
Cahillikte çağ atladık...
boş beyinliler den bu hareket beklenir...
Bunlarla abd ye kafa tutulmaz beyin olması gerekir bunlarda zerre bişi yok kuş kadar beyniyle ancak babasının parasını ödediği telefonu kırar artislik yapar bom desen arkasına bakmadan kaçar o kadar da tabansızlık var
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