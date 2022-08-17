Bu sözler Truss'a pahalıya patlayacak! Skandal ses kaydı sızdırıldı

İngiltere'de infial yaratacak ses kaydında Truss'ın sözleri şoke etti! Eski Maliye Bakanı Rishi Sunak'la rekabeti sürerken önde giden Truss, İngiltere'ye ve işçilere yönelik aşağılayıcı sözler sarf etti. Öyle ki, başbakanlık yarışını önde götüren ve seçim kampanyasında 'vatanseverlik' vurgusuyla öne çıkan Truss'a göre İngiliz işçiler adeta tembellikten başını kaldıramazken İngiltere'nin daha çok refaha kavuşabilmesi için kimsenin çalışma düzenini değiştirmeye niyeti de yok. İşte Truss'ın çok konuşulacak o sözleri...

"ÇİN'E GİDERSENİZ ÇOK FARKLI"

Basına sızdırılan ses kaydında Truss, bir karşılaştırmaya yapıyor ve İngiliz işçilerin saatlik üretimini daha az bularak karşı tarafın yeteneğinden ve uygulama gücünden dem vurarak şöyle söylüyor:

"Söz konusu üretim olduğunda Londra, ülkenin geri kalanından çok ama çok farklı. Nereden baksanız bu durum onlarca yıldır süren tarihi bir gerçek. Bence bu bir nebze zihniyet ve tutum meselesi. Çalışma kültüründen kaynaklanıyor. Çin'e giderseniz bu durumun oldukça farklı olduğunu görürsünüz."

"KİMSENİN NİYETİ YOK"

Kamu harcamalarını yakından takip eden bakan, kayıtta şöyle konuşuyor:

“İngiliz çalışma kültürünün temel bir sorunu var. Daha zengin, daha refah dolu bir ülke olacaksak, bunun değişmesi gerekiyor. Ama insanların bunu değiştirmeye pek hevesli olduğunu düşünmüyorum."

İŞÇİLERİ KIZDIRACAK SÖZLER!

Truss ayrıca ülkedeki sorunlara Avrupa'nın değil, göçmenlerin yol açtığını belirterek işçilerin çabasını yetersiz buluyor ve daha fazla emek harcamaları gerektiğini dile getiriyor.

