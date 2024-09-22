Bu sürede 2 çocuğu bile olmuş! Arkadaşları ve akrabaları 'Yurt dışında' algısı oluşturdu... 10 yıl sonra arabayı park edip evine girerken yakalandı

Bursa'da, 2014 yılında ‘Birden fazla kişiyle birlikte gece vakti yağma’ ve ‘Taksirle ölüme neden olmak’ suçlarından toplam 12 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası alan S.Ö., arkadaş ve akrabaları aracılığıyla ‘Yurt dışına kaçtı’ algısı oluşturdu. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Yıldırım ilçesi Mevlana Mahallesi'ndeki evinin çevresinde görülmeyen, sosyal medya kullanmayan S.Ö.'nün, nüfus kayıtları incelendiğinde, 2017 ve 2021 doğumlu çocuklarının olduğunu belirledi. Yurt içinde olacağı düşünülen S.Ö.'nün eşi F.Ö.’nün kayıtlarını inceleyen polis, Fethiye Mahallesi’nde, muhtarlığın bilgisi olmadan bir evde çocuklarıyla oturduğunu tespit etti.

EŞİ ÜZERİNE KAYITLI OTOMOBİLİN PTS KAYITLARI İNCELENDİ

Ekipler, 2017 doğumlu olan çocuğun bu yıl okula başlayacağını düşünerek, ilkokul çevresinde yaptığı araştırmada, üzerine 77 plakalı otomobil kayıtlı olan F. Ö.'nün, adresine ulaştı. Polisler, aracın incelenen PTS kayıtlarında sürekli olarak İstanbul'da görüldüğünü tespit etti. Bazı günler geç saatlerde otomobilin Bursa’ya geldiği belirlenince, S.Ö. tarafından kullanılabileceği düşünülen araç takibe alındı.

OTOMOBİLİ PARK EDİP, EVİNE GİRDİĞİNDE YAKALANDI

20 Eylül günü Bursa’ya gelerek aracı park ettikten sonra evine giden S.Ö., yakalanarak gözaltına alındı. 10 yıldır firari olan hükümlü sevk edildiği adliyeye çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak, kesinleşmiş hapis cezasını çekmek üzere cezaevine gönderildi. (DHA) Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır