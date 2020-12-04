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  4. Bu sürücüye ne sorulsa yok dedi, polis de 6 bin 79 TL ceza kesti

Bu sürücüye ne sorulsa yok dedi, polis de 6 bin 79 TL ceza kesti

04.12.2020 23:36 | Son Güncelleme:
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Sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekiplerine yakalanan bir sürücüye ne sorulsa olmadığını söyledi.

Sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekiplerine yakalanan bir sürücüye ne sorulsa olmadığını söyledi. Ekipler de sürücüye yasağı ihlalden 3 bin 186 TL, ehliyeti ile otomobilinin sigortası ve muayenesi olmadığı için 2 bin 893 TL olmak üzere toplam 6 bin 79 TL para cezası kesti.

Türkiye genelinde uygulanan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk saatlerinde Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı. Ekipler, Acemler Kavşağı’nda 26 MA 0204 plakalı otomobili durdurdu. Polis, otomobilin sürücüsüne, izin belgesini sordu. Ancak sürücü izin belgesi olmadığını belirtti. Kimliği M.T. (40) olduğu belirlenen sürücüye, kısıtlamayı ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 186 TL para cezası uygulandı. Sürücüye ayrıca ehliyeti olmadığı için 2 bin 473, otomobilin sigortası olmaması nedeniyle 132 TL, otomobilin muayenesi olmaması nedeniyle 288 olmak üzere toplamda 2 bin 893 TL ceza yazıldı.
M.T., evi olmadığı için çocuğuyla birlikte arabada yattığını söyledi. Otomobili çekiciyle otoparka çekilen M.T., otomobildeki çocuğunu da alarak yürüyerek uzaklaştı.

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