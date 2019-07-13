HABER

Bu sütunlar asırlardır dönüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2019 10:28 | Son Güncelleme

Hatay’da, 1400 ila 1500’lü yıllar arasında yapılan Mahremiye Cami’nin içerisinde bulunan döner sütunlar asırlardır dönmeye devam ediyor.

Hatay’da, 1400 ila 1500’lü yıllar arasında yapılan Mahremiye Cami’nin içerisinde bulunan döner sütunlar asırlardır dönmeye devam ediyor. Aynı zamanda adıyla mahremiyeti simgeleyen cami, tünel gibi girişiyle dikkat çekiyor.
Antakya ilçesi Tarihi Uzun Çarşı’da bulunan tarihi Mahremiye Camii içerisinde bulunan mihrap bölümündeki döner sütunlar görenlerin dikkatini çekiyor. Asırlara meydan okuyan tarihi Mahremiye Camii’nin mihrap bölümünde bulunan dönen sütunlar hakkında bilgi veren cami imamı Nuh Gökoğlu, “Bu sütunlar bu camiyle birlikte 1400 ile 1500 yılları arasında yapılmıştır. Caminin inşaatıyla beraber bu sütunlar yapılmıştır. Dönen sütunun Türkiye’de ve dünyada bir tek özelliği var, camide oluşan herhangi bir eğilimde veya çökmede bu sütunların dönmediği ve dönmeyeceği söylenir” dedi.

“Mahremiye Camii, üstü minare altı giriş olan nadir camilerden”
Tarihi Mahremiye Camii’nin Antakya’da üstü minare altı ise giriş olan 3 camiden biri olduğunu söyleyen imam Gökoğlu, “Mahremiye Cami’nin Uzun Çarşı’dan giriş kısmı tünel gibidir. Çatılı olan yerin üst tarafından da aynı şekilde minaresi olan bir cami girişidir. Antakya ilçesinde 3 tane yerde altından giriş, üstü minare olan cami vardır. Bunlardan birisi de Mahremiye Cami’dir. Ve bu caminin şerefesi dediğimiz yer aynı zamanda çatı ahşaptır. Antakya’daki 3 örnekten bir tanesidir. Mahremiye Cami’nin ikinci bir girişi vardır. O da hana doğru giden taraftır. Mahrem bölgesi denmesi, bazı şeylerin mahremiyet içerisinde kalmasından dolayı, böyle bir plan içerisinde, böyle bir düşünceyle yapılmıştır. Mahremiye Cami’nin bizim tarihimizin en güzel örneklerinden bir tanesi diyebiliriz” dedi.

Dönen sütunlar bölgedeki tek örnek
1400 ila 1500’lü yıllar arasında yapıldığı tahmin edilen Mahremiye Camii’nin minaresinin altındaki taç kapıdan girilerek bir tünel ve on bir basamaklı bir merdivenle şadırvanlı avluya ulaşılır. Camide, harimi örten ahşap çatı ortadaki üç kemer üzerine oturmuştur. Caminin mihrabın iki yanında kendi ekseni etrafında döndürülebilen iki taş sütunları ise bölgede mevcut tek örnektir.

PARTNERGecede 20 bin TL kazanıyorlar!Gecede 20 bin TL kazanıyorlar!
Tarihi evden asırlık değirmen taşı çıktıTarihi evden asırlık değirmen taşı çıktı
Görülmemiş olay! Mahkeme kararıyla zam yaptıGörülmemiş olay! Mahkeme kararıyla zam yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Eski İBB Genel Sekreter Yardımcısı Bulut'tan istifa açıklaması

Eski İBB Genel Sekreter Yardımcısı Bulut'tan istifa açıklaması

Taş, sopa ve silahlar havada uçuştu: Çok sayıda yaralı var!

Taş, sopa ve silahlar havada uçuştu: Çok sayıda yaralı var!

Hande Erçel yeni tarzıyla hayranlarını şaşırttı!

Hande Erçel yeni tarzıyla hayranlarını şaşırttı!

TCCD açıkladı! Saatleri değişiyor

TCCD açıkladı! Saatleri değişiyor

ABD'den bir heyet acilen Ankara'ya geliyor!

ABD'den bir heyet acilen Ankara'ya geliyor!

ABD'den Yunanistan'a yeşil ışık!

ABD'den Yunanistan'a yeşil ışık!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İBB Meclisi'nde borçlanma tartışması! İmamoğlu ile Göksu...

İBB Meclisi'nde borçlanma tartışması! İmamoğlu ile Göksu...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

PKK'da büyük panik! Telsiz konuşmalarına yansıdı

PKK'da büyük panik! Telsiz konuşmalarına yansıdı

Antalya'da vahşet! Boynunda iki plastik kelepçe ile denizde bulundu

Antalya'da vahşet! Boynunda iki plastik kelepçe ile denizde bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika haberi! Irak'ın kuzeyine yeni harekat başlatıldı

Son dakika haberi! Irak'ın kuzeyine yeni harekat başlatıldı

Tarihi evden asırlık değirmen taşı çıktı

Tarihi evden asırlık değirmen taşı çıktı

Bu sütunlar asırlardır dönüyor

Bu sütunlar asırlardır dönüyor

Ucuza sattığı ekmeğe mahkeme kararı yüzünden zam yapmak zorunda kaldı

Görülmemiş olay! Mahkeme kararıyla zam yaptı

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Pompalı tüfekle dehşet saçan Sezai İsanç'a ağırlaştırılmış müebbet ve 20 yıl hapis

Pompalı tüfekle dehşet saçmıştı! Cezası belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.